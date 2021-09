Cultura e spettacolo



Compositore lucchese vince il 'Roma Creative Contest'

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:05

È il compositore lucchese Saverio Rapezzi il vincitore dell’ultima edizione del Festival Roma Creative Contest.

Rapezzi è stato premiato per la migliore colonna sonora originale del film “The recycling man” dalla giuria presieduta dal premio Oscar Giuseppe Tornatore.

La miglior musica originale è stata scelta tra le 1600 opere candidate al concorso internazionale dove lo stesso film “The Recycling Man" del regista Carlo Ballauri si è aggiudicato il premio per il miglior corto italiano, premiato durante una serata di gala al Teatro Palladium da Tornatore e dalla responsabile di Rai Cinema Manuela Rima.

Il Roma Creative Contest è il Festival Internazionale di cortometraggi di Roma organizzato da Image Hunters, un vero spazio di promozione e confronto capace di mettere in connessione nuovi talenti con i più importanti attori della produzione cinematografica italiana ed estera. Il regista Giuseppe Tornatore ha assunto nel 2014 la carica di Presidente Onorario.

Il festival vanta la coinvolgente partecipazione di celebri professionisti del cinema italiano, come Gabriele Mainetti, Sergio Castellitto, Pupi Avati, Nicola Giuliano, Luigi De Laurentiis, Laura Delli Colli e, negli anni, si è affermato come una delle più importanti realtà festivaliere in Italia, con una grande risonanza mediatica.

Il compositore Saverio Rapezzi da oltre dieci anni divide la sua attività di compositore di musica per il cinema tra gli Stati Uniti e l’Europa ed è fondatore della società di produzione musicale Film Scoring Lab a Los Angeles.

Questo premio si aggiunge agli altri numerosi premi internazionali ottenuti negli ultimi anni, come l’Award of Excellence al Best Short Competition (California), Best Music Award all’Austin Comedy Film Festival (Texas), Best Song Award all’Oniros Film Awards e altri.

Di ritorno da una recente produzione in Kazakhstan per un documentario con Oliver Stone, attualmente Saverio Rapezzi sta completando la colonna sonora del film “Wish to live” diretto da Barry Alexander Brown.