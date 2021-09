Cultura e spettacolo



Concerto de “I solisti dell’Orchestra Luigi Boccherini”

domenica, 5 settembre 2021, 15:16

Giovedì 9 settembre, alle ore 21 con il concerto de "I soslisti" dell'Orchestra Luigi Boccherini, si terrà il secondo appuntamento della "Rassegna Musicale "Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner", organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ACLI ed Orchestra da Camera " Luigi Boccherini".

Il concerto realizzato in collaborazione con la FLAM (Federazione Lucchese Associazioni Musicali), si terrà presso il giardino di Palazzo Pfanner, via degli Asili , Lucca, (in caso di maltempo si svolgerà nella Sala Concerti) .

I "Solisti dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini" sono una formazione flessibile di musicisti nata in seno all'omonima Orchestra con l'intento di fare musica in vari ensemble, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore.

Il gruppo/la formazione dei solisti che si esibirà il 9 settembre, composto da Luca Celoni, Enrico Bernini, ( violino); Angela Landi (viola); Paolo Ognissanti (violoncello); Salvatore La Rosa (contrabbasso); Mario Stefano Pietrodarchi (Bandoneon); Luca Lucini (Chitarra) eseguirà musiche di Luigi Boccherini "Quintetto con chitarra in re magg. G 488" (Fandango); di Astor Piazzolla: Adios nonino – Oblivion – Le gran tango – Libertango ed il Concerto Hommage a Liegi per chitarra e bandoneon.

La rassegna come ogni anno fa parte degli eventi del Settembre Lucchese. I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti- covid, con inizio alle ore 21.

Al termine del concerto, al pubblico intervenuto sarà offerta grazie alla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico e storico liquore lucchese "la Biadina di Tista"

Ingresso € 7