Cultura e spettacolo



Continuano gli incontri della convention di Spazio Spadoni

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:02

Continuano gli incontri della prima convention di Spazio Spadoni, a cui è possibile partecipare direttamente al convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org , o online sulla piattaforma Zoom.



Parlando sempre di reciprocità, tema principe della convention, la giornata inizia con due incontri in contemporanea: nel primo Claudia Barsanti, Responsabile del Servizio Civile Nazionale per la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, confronterà le esperienze di volontariato e di Missione nei giovani nell'incontro dal titolo: 'La reciprocità con gli occhi dei giovani ' ; nel secondo, i relatori Don Francesco Bianchini, Professore alla Pontificia Università Urbaniana e al Pontificio Istituto Biblico, Carlo Miglietta, Medico e Biblista e Samira Youssef Sidarous Biblista, prima donna teologa della chiesa cattolica in Egitto e membro delle Federazioni Bibliche Italiane e del Medio Oriente, ci parleranno della 'Reciprocità nella Bibbia'. L'incontro pomeridiano, moderato dal promotore della Convention Luigi Spadoni, affronterà la 'Reciprocità: sostantivo femminile nella Chiesa dei Carismi', con l'intervento di Suor Elisabetta Giussani, Madre Generale della Congregazione Missionaria Sorelle di Santa Gemma, Suor Hyacinthe Manariyo, Sorella della Congregazione Suore Bene Mariya del Burundi e Suor Freeda Varghees, Sorella della Congregazione Suore Francescane di San Tommaso in India. A seguire Massimiliano Marotta, Presidente dell' Istituto Italiano per gli studi filosofici, Matteo de Laurentis, filosofo, ricercatore per l'Istituo Italiano Studi Filosofici e Cecilia Massai Mariani prossima Dr.ssa Magistrale in Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Firenze, interverranno nell'incontro 'L'Essere è il Dono: la loro reciprocità nella storia del pensiero filosofico'. Durante lo Spazio Libro, il giornalista pubblicista e direttore dell'ufficio dei problemi Sociali e del lavoro dell'Arcidiocesi di Firenze, Don Giovanni Mamigli, ci presenterà il suo libro 'La Chiesa nella città'.



L'incontro conclusivo di questa quarta giornata torna a ricordarci del nostro progetto HICSUM con Bruno Ciuffi, Governatore della Misericordia “San Francesco” di Massa e Francesca di Carmine, Volontaria della Misericordia di Villa Adriana, proponendo 'la ricchezza del progetto HICSUM per il mondo giovanile: uno sguardo in chiave di reciprocità ' Ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza presso il Convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512, 55050, Lucca), ricordando che la partecipazione alla Convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione