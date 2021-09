Cultura e spettacolo



Convention "Fare spazio alla reciprocità": si parte

sabato, 4 settembre 2021, 14:54

Poche ore dall'inizio della prima convention "Fare spazio alla reciprocità". Si parte con un programma ricco di ospiti, nazionali ed internazionali.



Il programma che accompagnerà per l'intera settimana dal 6 all'11 settembre, registra l'unico cambiamento del relatore che avrebbe aperto la numerosa serie di incontri (35 con più di 80

relatori), ovvero l'economista Luigino Bruni, che sarà sostituito dall'economista e accademico italiano Stefano Zamagni, presidente della commissione scientifica di AICCON (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit) apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale e da marzo 2019 presidente della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali.



Ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza presso il Convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512, 55050, Lucca) o on-line e in streaming su zoom, o accedendo dal

sito www.spaziospadoni.org o con qualche diretta su Noitv.



Ricordiamo che la partecipazione alla convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione se in presenza.