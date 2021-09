Cultura e spettacolo



Domenica si presenta il volume sulla cattedrale di San Martino

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:07

Dopo una lunga attesa domenica 3 ottobre, alle ore 17, in Cattedrale, verrà finalmente presentato "San Martino a Lucca. Storie della Cattedrale". Un libro molto atteso, pubblicato in occasione dei 950 anni del duomo lucchese, nel quale si racconta una vicenda artistica, architettonica e sociale lunga quasi un millennio.

In tanti conoscono già il volume, la cui presentazione è stata più volte rimandata in questi tempi 'pandemici' e incerti. Ma l'opera, anche in considerazione della ricorrenza, meritava una cornice ideale per un momento di divulgazione e diffusione del contenuto di storia e conoscenza di cui è portatrice.

Pagine importanti infatti, illustrate alla presenza dell'Arcivescovo Paolo Giulietti, del sindaco Alessandro Tambellini, del presidente della Provincia Luca Menesini e dei presidenti delle fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, Marcello Bertocchini e Andrea Palestini.

Coordina la presentazione Cristina Acidini, nota storica dell'arte fiorentina, già Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure e del Polo Museale di Firenze, attualmente presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, delle fondazioni "Casa Buonarroti" e "Roberto Longhi" e dell'Opera di Santa Croce a Firenze.

Tante sono le firme su questa 'summa' curata da Paolo Bertoncini Sabatini e impreziosita da un eccezionale corredo fotografico dello specialista Andrea Vierucci.

Oltre al curatore incontriamo infatti un'introduzione di Monsignor Timothy Verdon, direttore artistico del Museo dell'Opera del Duomo e Canonico della Cattedrale di Firenze, e importanti saggi di Luigi Bravi, Aurora Corio, Clario di Fabio, Luigi Ficacci, Annamaria Giusti e Raffaele Savigni.

Il tutto per un'indagine a trecentosessanta gradi sul monumento più importante della città di Lucca, fortemente voluta dalla casa editrice PubliEd, non nuova a queste piccole imprese librarie, fondamentali per l'approfondimento storico e funzionali ad una divulgazione nel mondo delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.