Due professionisti lucchesi selezionati da Asso NINA

martedì, 21 settembre 2021, 09:24

NINA, tra le maggiori associazioni italiane nell’ambito delle Neuroscienze, svela al mondo il nuovo organico: un team di professionisti competenti e scrupolosamente selezionati che avrà il compito di promuovere, realizzare e monitorare i progetti di aziende, enti e realtà nazionali (e non solo) che hanno saputo e sapranno cogliere le potenzialità delle neuroscienze applicate allo sviluppo del proprio business o settore di riferimento.

Lo scopo primario dell’associazione è, infatti, quello di divulgare le neuroscienze in tutti i suoi campi di applicazione proponendo progetti formativi, consulenze ed eventi in ambito scolastico, professionale e personale. Una realtà che negli ultimi anni ha saputo prima distinguersi e poi affermarsi come riferimento nazionale assoluto, attirando le attenzioni dei media di settore e prendendo parte a collaborazioni, studi e progetti neuroscientifici di blasone internazionale.

Tra i progetti curati da NINA si evidenziano eccellenti risultati in ambito medico, giuridico, psicologico, scolastico e comunicativo: settori in cui lo studio delle neuroscienze, atto a comprendere i meccanismi cognitivi del cervello umano, diviene naturalmente un valore aggiunto.

Tra i membri del team di ASSO NINA spicca la presenza di due professionisti lucchesi, che si sono distinti nel proprio ambito di competenza e che sono già operativi al servizio della rinomata associazione per implementare e sviluppare i servizi offerti: Marco Baldocchi e Giacomo Bernardi.

Il primo, riconosciuto esperto di marketing applicato alle neuroscienze, docente della 24Ore Business School e autore del libro ‘Neuromarketing per il Food’, è stato selezionato per il ruolo di Neuromarketing Research Director e coordinerà tutte le attività di ricerca, oltre a dirigere i test di laboratorio commissionati dalle aziende e dagli enti partner.

Bernardi, specializzato in strategia di comunicazione, curerà invece i rapporti istituzionali dell’associazione, sviluppando partnership e nuovi progetti di collaborazione con gli enti di riferimento.

Soddisfazione anche per la presidente Laura Pirotta, che presenta alla stampa il proprio team con entusiasmo:”Nuovi ingressi di rilievo in un team già competente e ben strutturato, che ha dimostrato di poter contribuire con professionalità alla divulgazione delle neuroscienze in ogni ambito di ricerca e business. I progetti si moltiplicano e con essi anche impegno e soddisfazioni. La nostra squadra si è arricchita di figure specializzate, che sapranno implementare con competenza e dedizione la nostra offerta”.

Tutte le attività di ASSO NINA sono consultabili sul sito: https://assonina.it/