Cultura e spettacolo



Esedra regala una 'outdoor classrom' ai bimbi della scuola d'infanzia

lunedì, 6 settembre 2021, 15:26

La Outdoor Education (letteralmente “educazione all’aperto”), la nuova avanguardia nel campo dell’istruzione, comprende una serie di attività educative, anche non curriculari, che vengono svolte prettamente al di fuori della classica aula scolastica.



Il Gruppo Esedra, che da sempre ha a cuore la formazione dei propri ragazzi, abbracciando sia la tradizione che l’innovazione, ha deciso di regalare ai bambini della Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion di Lucca, una outdoor classroom. Questo tipo di attività, come evidenziato da numerosi studi, apporta molti benefici nel bambino: passare del tempo in un contesto diverso dall’aula scolastica accrescere le capacità sociali, contribuisce ad aumentare la percezione di sé e aiuta a sensibilizzare i piccoli verso tematiche come il rispetto dell’ambiente e la salute del corpo e della mente.



La Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion di Lucca possiede già un giardino all’aperto di ben 250 metri quadrati, dove i bambini svolgono attività ludiche durante la mattina ed il pomeriggio; la outdoor classroom non andrà a sostituire o diminuire il tempo che i bambini trascorrono all’esterno, ma servirà ad integrare ed arricchire il progetto educativo anche fuori dall’aula tradizionale. È previsto un periodo di esplorazione e sperimentazione, durante il quale le educatrici osserveranno il comportamento dei bambini e le loro percezioni nei confronti di questo spazio; così facendo potranno valutare quelle che saranno le attività migliori ed ottimali da potervi svolgere assieme.



La outdoor classroom è stata completata da pochi giorni e sarà completamente operativa per l’anno scolastico 2021/2022.