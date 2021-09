Cultura e spettacolo



Fuori l'ep del gruppo lucchese 'Cècile'

sabato, 18 settembre 2021, 16:27

La serata è terminata, nel cielo inizia a scorgersi un'alba sfocata, mentre sul tavolo rimangono le bottiglie vuote insieme all'odore di sigarette lasciate a metà. Il giovane duo toscano Cécile racconta la "Fine della Festa" nel suo primo ep uscito il 17 settembre.

Cinque tracce caratterizzate da una scrittura intimista, accostata a sonorità differenti come trip-hop, alternative rock, new wave e synth pop, scritte "da chi ha deciso di restare e dedicate a chi ha scelto di partire". I tappeti sonori surreali e dream pop che accompagnano le voci maschili e femminili, sono volti a trasmettere immagini e atmosfere oniriche, che, insieme all'originale connubio di sound, si traducono nella cifra stilistica del gruppo.

"La Fine della Festa è un ep di appunti rubati alla nostra adolescenza. Ogni brano porta con sé un'atmosfera diversa e unica, rispecchiando la varietà della musica che ci ha accompagnato finora."

Bio

Cécile è un duo musicale toscano composto da Tommaso Mori e Stefano Sestani, classe '97 e '98.

Dal loro incontro scaturisce un'intensa e minuziosa sperimentazione sonora che, in totale autonomia, ha portato a veder ultimato nel 2021 il loro primo Ep, "La Fine della Festa", dal quale traspare l'influenza dei diversi generi che hanno formato i due musicisti: trip-hop, alternative rock, new wave, synth pop.

L'eclettismo della band si concretizza in un sound originale e autentico che non intende sacrificare per questo il grande pubblico. I testi, scritti in italiano, creano intime suggestioni tese a esaltare l'apparato sonoro che si incontra dietro le parole.

Credits

Musiche: Stefano Sestani, Tommaso Mori

Testi: Stefano Sestani, Christian Michelini

Voci: Ilaria Rimini, Christian Michelini e Matilde Giannotti

Mix: Ludovico Rebecchi

Artwork e foto: Davide Battistoni