Giornate europee del patrimonio: due aperture straordinarie a Lucca

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:46

Presentata l'iniziativa "Cervello al buio" nella cappella Guinigi in occasione della Bright - Night 2021 in programma venerdi 24 e sabato 25 settembre all'Imt, la scuola alti studi Lucca

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:40

Cresce l’attesa per l’ultimo concerto della 58esima edizione della Sagra Musicale Lucchese, al termine di una stagione di successi iniziata l’8 maggio scorso. Sabato l’appuntamento sarà alle 21 nella chiesa di Santa Maria dei Servi, nota per la sua eccellente acustica

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:26

Cinque sono gli appuntamenti organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Zefiro per una rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:48

Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini ai violini, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello, ovvero il Quartetto Guadagnini, trionfatore dopo appena due anni di attività al premio "Piero Farulli" in seno al XXXIII Premio Abbiati

mercoledì, 22 settembre 2021, 09:43

Una festa in musica per celebrare il ritorno dell'Angelo Annunciante in terra lucchese. Martedì 28 settembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco la Filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro sarà infatti protagonista di un evento speciale

mercoledì, 22 settembre 2021, 08:44

Tanti giovani lunedì pomeriggio nella chiesa di San Romano all’evento organizzato dal comune di Lucca, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e la Libreria Ubik, per salutare, a distanza di quasi un anno mezzo dalla sua scomparsa, Luis Sepulveda