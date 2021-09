Cultura e spettacolo



Giungla 2021: il lato sperimentale di “Qui. Festival del possibile”

martedì, 21 settembre 2021, 10:47

Ci avevano lasciato con un “arrivederci” le organizzatrici di Giungla - edizione zero, che si era svolta a ottobre 2020, e hanno mantenuto la promessa. Giungla by S.O.F.A. - Shared Office For the Arts è infatti fra gli organizzatori - insieme ad Associazione Talea e Immagina ODV - di “Qui. Festival del possibile”: il calendario di eventi che riflettono intorno al rapporto dell’Uomo con la Natura, l’Ecologia e la Sostenibilità (9-25 settembre all’Orto Botanico di Lucca).



La rassegna di arte contemporanea e filosofia che indaga il legame complesso tra uomo, natura e tecnologia, inaugurerà domani mercoledì 22 settembre la sua prima edizione - quella ufficiale - che si svolgerà fino al 25 settembre interamente fra le mura dell’Orto Botanico di Lucca, che proprio per questo si appresta a diventare, per la manifestazione, una sorta di “casa”.

Una parola, “casa”, non scelta accidentalmente perché quest’anno la Giungla che l’aps Shared Office For the Arts ci presenta è una “Giungla Domestica”. Una scelta quasi inevitabile e portata avanti con ferma convinzione, quella di riflettere sul tema dell’abitazione: dopo due inverni per lo più trascorsi da ognuno di noi. in ogni parte del mondo, fra le proprie quattro mura che sono diventate sì rifugio ma anche prigione, e non solo.

<< È stata illuminante la scoperta di un libro - un romanzo - di fantascienza scritto negli Anni Settanta da un’autrice italiana sconosciuta oggi a molti>> ci racconta Irene Panzani, curatrice della rassegna << Il libro si chiama proprio “Giungla domestica” e la scrittrice Gilda Musa, voce femminile nella letteratura fantascientifica dominata all’epoca dagli uomini. Alcuni avvenimenti e simboli ci hanno colpito per la loro attualità: il rimando a un mondo extra-terrestre - forse al sogno di un’altra casa per noi umani, il telefono e la televisione come elementi di disturbo del quotidiano, le tecnologie dell’epoca sostituite oggi da cellulari e computer, gli esperimenti sulla sensibilità delle piante - tematica quanto mai attuale>>.

Ed è quindi attorno a queste tematiche che si è sviluppata la riflessione con i protagonisti della rassegna, che si divide fra incontri, happening, esposizioni, performance e laboratori.

A partire dall’esposizione multimediale - realizzata in collaborazione con la Çanakkale Biennial - “Com’è bella stasera la mia giungla di vetro” che sarà allestita dal 22 al 25 settembre all’interno dell’Orto Botanico e vedrà la partecipazione di cinque artisti e artiste italiani e internazionali e della piattaforma curatoriale Landescape, che presenteranno opere realizzate specificatamente per Giungla 2021.

Raziye Kubat vive e lavora a Istanbul, Turchia, è stata protagonista di diverse mostre personali e ha preso parte a numerose mostre collettive sia nel Paese che all'estero. È interessata a esporre i suoi pezzi in contesti concettuali diversi attraverso pratiche sperimentali, e presenterà tre opere video ispirate alla giungla e alla vita in lockdown: “Musings”, “Night Flight” e “Night Flight - Text”. Luca Leggero è un artista new-post-qualunque-media, un musicista avant-rock, un ingegnere duttile. Realizza siti web, stampe, sculture, video, esplorando la dissoluzione dei cosiddetti nuovi media nella nostra vita quotidiana. È il fondatore del collettivo multimediale MAIS e fa parte della redazione della casa editrice di libri d'artista Atypo.org. A Giungla 2021 presenta l'installazione “Home Bubble”, una riflessione sulle case reali e virtuali che abitiamo.

La ricerca di Guido Segni si concentra principalmente sull’(ab)uso quotidiano di Internet, il suo lavoro è caratterizzato da gesti minimi sulla tecnologia che combina approcci concettuali con un tradizionale atteggiamento hacker nel rendere le cose strane, inutili e disfunzionali. Co-fondatore di Les Liens Invisibles, nel tempo libero co-dirige la Green Cube Gallery, insegna e dirige l'immaginario REFRAMED lab. È presente all’esposizione con “My Heart Will Go Online (for a year)” - in collaborazione con Amerigo Mariotti, un progetto che sarà visibile online anche dopo Giungla.

Eda Sütunç combina tecnologie in via di sviluppo e strumenti moderni ispirati agli ideali di industrializzazione e meccanizzazione, per esplorare il significato di genere, cultura, razza e umanesimo con lo scopo di promuovere un dialogo tra arte performativa, video, scultura e suono. L’artista di origine turca, ha partecipato a mostre in Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Serbia, Turchia e negli Stati Uniti e le sue opere figurano in diverse collezioni. A Lucca presenta l'installazione interattiva “Disappearing bodies”.

Tatiana Villani segue una poetica che si esprime in modo rizomatico utilizzando diversi linguaggi - dal disegno alla scultura, dal video all'installazione - dove il mezzo è sempre subordinato all'idea. Per Giungla 2021 ha realizzato l'installazione “Germina”, un microcosmo più che umano.

Una “costola” dell’esposizione “Com’è bella stasera la mia giungla di vetro” saranno i due appuntamenti con la performance “Ce qui reste de la mémoire, une partition pour le jardin” della piattaforma curatoriale LANDESCAPE - composta da Anna Brussi, Giuseppe Calamia, Leonardo Ruvolo: mercoledì 22 e venerdì 24 settembre alle ore 21. Nella performance, gli artisti giocano tra parole, movimento e suono, in una continuità che fa riflettere sul rapporto tra umano e non umano.

Il 23 settembre (ore 18) sarà possibile incontrare e confrontarsi con gli artisti e le artiste in occasione dell’appuntamento “Ma è davvero necessario? Incontro con gli artisti”.

Per accedere all’esposizione e agli eventi di Giungla 2021 è necessario il Green Pass e la prenotazione tramite il sito Eventbrite https://www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659 Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/giungla.fest.

La partecipazione ai laboratori per bambini e alle performance di Landescape è gratuita, l’accesso all’esposizione e agli altri eventi ha il costo di 3,00 € esibendo all’ingresso la prenotazione.

“Qui. Festival del possibile” è organizzato da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A. - Shared Office For the Arts, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e dell’Orto Botanico.

Partner istituzionali. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca.

Main sponsor Sofidel Spa. Premium sponsor Mei Valvole Industriali srl e LAMM Centro Analisi. Sponsor Acqua Silva, Lucar Toyota, Impresa di Costruzioni Guidi Gino Spa, Numera srl. Il festival è organizzato con il sostegno di Bionatura srl , Biofficina Toscana srl, UniLucCa s.r.l. Assicurazioni srl, Alfacolor Srl, TARA - Piante Arte e Armonia, Libreria Lucca Sapiens e Villa Agnese Suite. Partner tecnici: QZR, Topipittori, Kalispéra, LuccArtigiani, allestend.it e Terra di Tutti.