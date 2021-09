Cultura e spettacolo



Grande successo per il concerto per violino 'F. X. Geminiani'

giovedì, 16 settembre 2021, 17:18

Si è svolta ieri sera con grande successo di pubblico, alla presenza di cariche istituzionali del comune, nella figura del sindaco Alessandro Tambellini, e della regione Toscana, nella figura del consigliere Valentina Mercanti, la seconda edizione del concerto/concorso internazionale per violino F. X. Geminiani.



Nell'auditorium di S. Francesco si sono sfidati tre giovani violinisti delle accademie di musica. La premiazione del primo classificato Filippo Jakova é avvenuta da parte del sindaco di Lucca Tambellini che ha consegnato € 3000, la targa e la scultura in bronzo di Geminiani, secondo classificato Davide Rigato €1200 e terza classificata Lucia Rossi Amneris classe 2006 con la cifra di €800. Il presidente dell'associazione lucchese F. X. Geminiani, l'artista Nicola Domenici si ritiene molto soddisfatto e progetta già nuove manifestazioni con lo scopo di far esibire giovani talentuosi di ogni appartenenza artistica.



La manifrstazione é stata patrocinata dal comune di Lucca, dalla regione Toscana. Presentava la bravissima attrice Vania Della Bidia. "Ringraziamo l'attore di teatro Antonello Minnei che ha interpretato in apertura la figura di Geminiani" dichiarano gli organizzazioni.