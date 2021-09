Cultura e spettacolo



“I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca”

lunedì, 27 settembre 2021, 14:17

“I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca” sono una nuova iniziativa seriale, resa possibile grazie alla professionalità di un team di organizzatori e di professionisti ormai ben collaudato.

E' una proposta ampia e molto articolata, in parte nuova, ed in parte recupererà il programma che non siamo riusciti ad offrire nella scorsa stagione, a causa della pandemia.

Abbiamo intitolato i nostri eventi "I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca", sia perché comprensivi di vari contenuti, sia perché ci è sembrato opportuno

focalizzare il ruolo della Biblioteca Statale, che è stata, e ancora lo sarà, al centro del nostro impegno al fianco della Direttrice, la Dottoressa Monica

Maria Angeli, per garantirne un servizio coerente con la ricchezza del suo patrimonio e con la funzione di propulsore culturale che sempre più sta assumendo.

Il ciclo sarà inaugurato con la presentazione dell'ultimo saggio di Emiliano Sarti, noto docente ed autore nonché collaboratore stabile delle nostre iniziative,

"L’uomo multiforme - Una lettura dell’Odissea“

Seguirà un ciclo di quattro incontri vertenti sulla Vita Nova di Dante, un percorso pensato per offrire una chiave di lettura e di conoscenza di questa

fondamentale opera del "Padre" della cultura italiana, di cui ricorre - come noto - il settimo centenario della morte.

Verrà quindi recuperato "RERUM VULGARIUM FRAGMENTA - Lettura del Canzoniere di Francesco Petrarca", sospeso nella scorsa stagione, e che non poteva ovviamente

essere perduto.

Infine, a conclusione, la conferenza di Michela Guidi dal titolo "Da Lucca a Pisa: la soluzione del Grande Scisma di Occidente e il concilio di Pisa del

1409" e la presentazione del libro di MARIO PRIGNANO "Giovanni XXIII L’antipapa che salvò la Chiesa".

– Il programma dettagliato, ed ogni altra informazione sull’iniziativa, sono a disposizione sul sito www.amicimachiavelli.it.

I proponenti hanno deciso di non fermarsi, se pur nel permanere dell’emergenza sanitaria, che tuttavia condiziona lo svolgimento e la fruizione dell’iniziativa.

In sala potranno trovare posto non più di 30 persone più eventuali conviventi. Gli incontri saranno però trasmessi anche in streaming, affinché tutti gli interessati possano prendervi parte, se pur virtualmente.

Per la partecipazione in sala è richiesta la prenotazione, che potrà essere fatta dal sito www.amicimachiavelli.it, tramite il link presente sulla Pagina Principale.

Per la fruizione in streaming, sarà sufficiente collegarsi, utilizzando il link disponibile sempre sul sito www.amicimachiavelli.it.

L’iniziativa si rivolge a tutti, adulti e giovani, accomunati dalla passione per la nostra cultura.

Anche questo progetto si e’ reso possibile grazie all'adesione volontaria di molte forze intellettuali presenti sia nel nostro territorio che oltre i suoi confini. Un concreto sostegno e' venuto dalle istituzioni e da sponsor privati. Sarebbe doveroso ringraziare singolarmente ciascuno: lo rende impossibile la lunghezza dell'elenco.

Infine, ma non per ultimo di importanza, riteniamo doveroso sottolineare la logica di "lavoro in rete", da noi costantemente adottata, che consente di valorizzare al massimo livello la specificita' degli apporti dei soggetti coinvolti. Una logica che ci consente di ottimizzare al meglio le risorse e le energie, nell'ottica del raggiungimento del miglior parametro risultato/investimenti.