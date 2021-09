Cultura e spettacolo



Il direttore d'orchestra Jonathan Brandani presenta "Napoli milionaria" al Giglio

martedì, 21 settembre 2021, 11:17

Giovedì 23 settembre (alle ore 18.30, in teatro) il direttore d'orchestra Jonathan Brandani, titolare musicale di Napoli milionaria di Rota-De Filippo in scena al Teatro del Giglio questo fine settimana, ci introdurrà alla conoscenza e all'ascolto dell'opera eseguendo anche alcuni brani al pianoforte. Un'occasione da non perdere per apprezzare al meglio un titolo lirico così poco frequentemente rappresentato ma di rara bellezza, e ricco di suggestioni preziose sia dal punto di vista musicale che teatrale.

L'ingresso all'incontro è gratuito, su prenotazione. Per prenotarsi, è necessario compilare il form al link: https://forms.gle/XbjuujwcHisXEUwv6.

Dopo il diploma in pianoforte, Brandani si è laureato in direzione d'orchestra con il massimo dei voti e la lode presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna; successivamente ha inoltre conseguito il Master of Arts in direzione d'orchestra presso la Yale University. Pur giovanissimo – non è infatti ancora quarantenne - ha già all'attivo una brillante carriera internazionale, ed è stato appena nominato Direttore Artistico di Calgary Opera (Canada). I suoi impegni più recenti lo hanno visto in concerto presso il Théatre Royal de Wallonie-Liège (Belgio) e con i Wiener Symphoniker presso i Bregenzer Festspiele (Austria). Nelle recenti stagioni ha diretto presso il Teatro Comunale di Bologna, la Deutsche Oper am Rhein a Düsseldorf (Germania), il Palau de les Arts di Valencia (Spagna), Minnesota Opera (USA), Calgary Opera (Canada).

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne. Per informazioni, prenotazioni e acquisti tel. 0583.465320 – cell. 366.6593993 (chiamare solo in orario di ufficio) ed email biglietteria@teatrodelgiglio.it.