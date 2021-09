Cultura e spettacolo



Il Teatro del Giglio celebra i 110 anni della "Fanciulla del West" con il concerto lirico per la Santa Croce

martedì, 7 settembre 2021, 12:56

di chiara grassini

Sono trascorsi 110 anni dalla prima rappresentazione lucchese della "Fanciulla del West", l'opera in tre atti di Giacomo Puccini ambientata in California ai tempi della febbre dell'oro. Proprio per questo motivo, venerdì 10 settembre e in occasione della festività del Volto Santo, andrà in scena al teatro del Giglio alle ore 21. Un evento, questo, dedicato alla memoria di Bernardo Romei e in collaborazione con l'associazione Lucchesi nel Mondo e Fondazione Giacomo Puccini. Si esibiranno sul palco cantanti di fama internazionale e che interpreteranno i ruoli dei protagonisti. Tra essi la soprano venezuelana Ana Lucrecia Garcia nei panni di Minnie, il genovese Alessandro Fantoni in veste di Dick Jonsohn e Alberto Mastromarino in Jack Rance. A dirigere il concerto il maestro Massimo Morelli, nonchè pianista, direttore d'orchestra e vocal coach del Tuscany Opera Ensemble.

"Sarà il primo concerto dopo la riapertura del teatro per quanto riguarda la concertistica - ha dichiaratol'amministratore unico Giovanni Del Carlo -. I posti a sedere saranno ridotti al 50 per cento".

Birindelli auto, Banca del Monte di Lucca, Gesm Reti Spa e Rotary Club sono gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un contributo da parte di privati che, secondo il sindaco Alessandro Tambellini. è fondamentale poichè "aiuta a elevare i livelli e accrescere l'offerta complessiva delle attività culturali lucchesi".



La presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo, ovvero Ilaria Del Bianco, ha auspicato che l'evento "possa rappresentare l'attenzione, la disponibilità e l'interesse delle istituzioni lucchesi". Si tratta del XX concerto organizzato dall'omonima associazione durante il settembre lucchese.



Del Bianco ha inoltre sottolineato l'importanza che lega Puccini ai lucchesi che ormai vivono da generazioni in tutto il mondo, in modo particolare in California, dove si concentra la più numerosa comunità.



"E' dovuto al fatto che la nostra associazione gestisce uno dei tre musei pucciniani del territorio - ha spiegato -. E' un legame che si concretizza con l'evento che promuovr il turismo e Lucca all'estero".

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del teatro al prezzo di 15 euroe online su www.ticketone.it . Per maggiori informazioni chiamre 0583465320- biglietteria@teatrodelgiglio.it