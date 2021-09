Cultura e spettacolo



Imt presenta "Il cervello al buio" in occasione di Bright-Night 2021

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:46

di chiara grassini

Presentata l'iniziativa "Cervello al buio" nella cappella Guinigi in occasione della Bright - Night 2021 in programma venerdi 24 e sabato 25 settembre all'Imt, la scuola alti studi Lucca.



Si tratta di una mostra- percorso sensoriale a cura dell'unità di ricerca MoMiLab e in collaborazione con l'UnioneItaliana dei Ciechi e degli Ipovedenti. I partecipanti, accompagnati da persone non-vedenti, potranno usare gli altri sensi in uno spazio buio per capire meglio ciò che li circonda.

Il direttore Pietro Pietrini ha espresso parole di soddisfazione per il ritorno in presenza e in sicurezza dopo il lockdown durante il quale le attività della scuola si sono svolte online e hanno registrato molte visualizzazioni.

"La settimana del cervello", "L'aperitivo delle idee", e "Open Imt"sono state le iniziative intraprese prima della pandemia e che hanno visto il coinvolgimento delle scuole superiori.

"Studiare il cervello delle persone non-vedenti ci ha aperto gli occhi sul modo di concepirlo - ha spiegato il direttore -. Che cosa è stato scoperto? Che la mancanza di un senso non condiziona l'encefalo perchè sviluppa certe cose in maniera indipendente dai sensi. La parte innovativa è la seguente: che cosa accade nonostante la mancanza della vista?"

Secondo il ricercatore Davide Bottari il percorso sensoriale invita le persone a sperimentare un cambiamento ma è anche un modo per "coniugare l'esperienza dell'assesnza della vista con gli aspetti di ricerca da raccontare. Detto in altre parole il visitatore impara a vedere la realtà diversamente rendendosi più consapevole di certe situazioni che molto spesso non poniamo attenzione.



Il percorso più nello specifico. Una volta entrati nello spazio completamente buio la guida chiederà che sensazione si prova e si percepisce prima di raggiungere un piccolo bar dove è allestita una sorta di scatola suddivisa in diverse parti contenenti oggetti e cibo. Il visitatore dovrà capire - seguito dalla mano del non ipovedente- che tipo di oggetto ha estratto dal contenitore, sentire il profumo e assaggiare.



"Il cervello al buio" è organizzato a gruppi di sei persone dalle 17:00 alle 21:30 per una durata di 40 minuti in occasione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori che si svolgerà in oltre 250 città d'Europa. Per poter accedere è necessaria la prenotazione via email commev@imtlucca.it oppure chiamare 0583-4326606/543. Obbligtorio il green pass. Per il programma completo di Bright- Night consultare https://www.bright-night.it/enti-di-ricerca/scuola-imt-alti-studi-lucca/.

Il presidente regionale dell'Unione Italian dei Ciechi e degli Ipovedenti Massimo Diodati si è detto entusiasta di poter tornare in presenza e che l'iniziativa in collaborazione con Imt, vuole informare la cittadinanza sul tema.