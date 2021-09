In cattedrale la presentazione del volume sulla luminara

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 7 settembre 2021, 17:55

Questa mattina la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa ha accolto il gruppo di insegnanti di Lingua del Liceo F. Buonarroti di Pisa per il primo incontro di formazione con la prof.ssa Federica Vellucci

martedì, 7 settembre 2021, 16:18

Un talk realizzato nell'ambito del Padiglione Italia alla 17° mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia che approfondirà il tema dell'uso di carta e cartone in architettura

martedì, 7 settembre 2021, 12:56

In occasione delle festività dedicate al Volto Santo, venerdì 10 settembre alle 21, va in scena al Teatro del Giglio il tradizionale appuntamento lirico realizzato in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo

martedì, 7 settembre 2021, 11:32

Si esibiscono in coppia da anni, sono due musicisti di fama internazionale, con una brillante carriera concertistica e di insegnamento e mercoledì 8 settembre, alle 21, all'Auditorium "Boccherini", saranno ospiti di Open Gold con un concerto che prevede anche un brano in prima esecuzione italiana

martedì, 7 settembre 2021, 11:29

Proseguono gli incontri della prima convention di Spazio Spadoni, a cui è possibile partecipare direttamente al Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org, o online sulla piattaforma Zoom

lunedì, 6 settembre 2021, 15:26

Il Gruppo Esedra, che da sempre ha a cuore la formazione dei propri ragazzi, abbracciando sia la tradizione che l’innovazione, ha deciso di regalare ai bambini della Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion di Lucca, una outdoor classroom