Cultura e spettacolo



In ottobre un festival dedicato agli strumenti a fiato

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:49

di chiara grassini

Sarà una manifestazione culturale caratterizzata da diversi linguaggi musicali, con interpreti internazionali e cinque concerti in programma. Queste le caretteristiche del "Festival Fiati", l'iniziativa lanciata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Boccherini alla sua prima edizione.



L'evento, nato all'interno del dipartimento fiati grazie a Remo Pieri, è un valore aggiunto per la formazione degli studenti del conservatorio ma anche un'importante offerta cittadina con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e il patrocinio del comune di Lucca. "Mancava nella produzione musicale un festival dedicato ai fiati - ha affermato il vicedirettore del Boccherini Gianpaolo Mazzoli che, dal primo novembre, ricoprirà nuovamente la carica di direttore".



Tra gli ideatori della rappresentazione il docente di flauto Filippo Rogai e Gianfranco Dini che hanno illustrato il programma di tutti gli appuntamenti nell'auditorium del Suffragio, luogo in cui si svolgeranno i concerti.



"Quintetto d'ottoni e percussioni della Toscana" e il trombettista francese Eric Aubier saranno gli ospiti della serata inaugurale, ovvero sabato 2 ottobre alle ore 21. Il musicista eseguirà brani tratti dalle musiche di Elfman, Morricone, Williams, Rota, Zimmer e Piovani mentre il 3 ottobre sempre alla stessa ora "Giochi d'ancia". Si tratta di un percorso musicale attraverso l'evoluzione dell'oboe e gli strumenti appartenenti alla sua famiglia, dal Rinascimento ai giorni nostri. Protagonisti dell'evento Paolo Pollastri e Rossella Giannetti al clavicembalo e pianoforte. Seguirà "Fiati all'opera, uno spettacolo di e con l'attore fiorentino Alesandro Riccio. Il Quartetto Atmos in scena il 17 ottobre mentre "Opere italiane per fagotto e pianoforte" sarà l'ultimo appuntamento di domenica 24 ottobre e si esibiranno rispettivamente Paolo Carlini e Fabrizio Datteri.



L'ingresso è libero e contingentato. Per partecipare è necessario esibire il green pass e la prenotazione si può effettuare attraverso la biglietteria online