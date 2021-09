Cultura e spettacolo



In San Franceschetto una mostra dedicata all'arcangelo Gabriele di San Gennaro

venerdì, 17 settembre 2021, 16:36

di chiara grassini

"Se fosse un angelo di Leonardo... L'arcangelo Gabriele di San Gennaro in Lucchesia e il suo restauro" è la mostra che si terrà nella chiesa di San Franceschetto dal 18 settembre al 19 dicembre a ingresso gratuito e aperto al pubblico il venerdi (15-19), il sabato e la domenica (10-13 e 14-19). Come si legge nel titolo la protagonista dell'esposizione è la statua dell'arcangelo Gabriele che,nel giro di diversi mesi, sarà riportata nel suo luogo originario, ovvero la pieve di San Gennaro restaurata grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio. Mentre il restauro dell'opera è stato realizzato dall'Opificio Pietre Dure reso possibile dalla disponibilità dell'Arcidiocesi di Lucca.



"L'intervento - ha spiegato Boncompagni - è stato accompagnato dalla ricerca attenta della tecnica esecutiva e grazie al centro espositivo Leo-Lev si è potuto eseguire anche una copia dell'angelo, visibile a Vinci all'interno della struttura.La statua che si vede in esposizione, ha subito una caduta nel 1773 perchè colpita da una scala. E' stata completamente smontata e ricomposta in seguito a un ritocco pittorico".



La visita prevede la proiezione di un breve video della durata di sette minuti che spiega più nel dettaglio l'avvenuto restauro dell'opera. Oltre al documentario anche un catalogo edito da Polistampa con l'introduzione di Mikhail Piotrovsky, direttore del museo statale dell'Ermitage di San Pietroburgo.