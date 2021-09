Cultura e spettacolo



Inizia l'omaggio a Sokurov all'Auditorium Fondazione Banca del Monte

giovedì, 30 settembre 2021, 10:17

Dalla proiezione del documentario Cave of forgotten dreams di Werner Herzog, ai film del maestro russo Sokurov, fino all'omaggio a Nino Manfredi: il grande cinema è il protagonista della prima giornata di Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta del panorama culturale realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in partenza venerdì 1 ottobre e fino all'11 a Lucca (tra il cinema Centrale e Astra) e on line sulle piattaforme MyMovies e Festival Scope.

Mantenendo sempre alta l'asticella sulla vetrina delle star internazionali e raccontando il cinema italiano con gli interpreti di ieri e di oggi con omaggi cinematografici, la prima giornata di festival si aprirà già nel primo pomeriggio con la selezione dedicata al grande maestro russo Aleksandr Sokurov. Al regista, che riceverà il premio alla carriera al cinema Astra sabato 2 ottobre sono dedicate le proiezioni di Toro (ore 15) e Il Sole (ore 21), rispettivamente i primi due capitoli della teatralogia sul potere, all'Auditorium Fondazione Banca del Monte. Alle 17.30 è in programma l'omaggio a Nino Manfredi, con la proiezione di Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola.

Parallelamente alle 18, presso l'auditorium Vincenzo da Massa Carrara è in programma la proiezione di Cave of forgotten dreams di Werner Herzog. Questo appuntamento, che ci catapulta nelle profondità della grotta Chauvet, contenente 500 pitture rupestri, narrata dall'inconfondibile voce del regista, rappresenta una speciale collaborazione con la Fondazione Ragghianti, che inaugura un ciclo di incontri tra arte e cinema durante l'arco del festival.

Afferma il curatore Alessandro Romanini: "Come ogni anno la sezione Arte e Cinema del Lucca Film Festival e Europa Cinema si è posta come obiettivo quello di selezionare opere audiovisive che si distinguessero per l'uso originale ed efficace del linguaggio cinematografico applicato alla comprensione dell'opera d'arte e del processo creativo. Una perla è rappresentata dalla celebrazione della produzione di "Cave of Forgotten Dreams" diretto da Werner Herzog, che ci descrive quella che può essere una Cappella Sistina della preistoria: i dipinti rupestri della grotta Chauvet, risalenti a 32mila anni fa".

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione (www.luccafilmfestival.it)

Lucca Film Festival e Europa Cinema

