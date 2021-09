Cultura e spettacolo



La diocesi presenta in cattedrale un libro dedicato all’amato vescovo mons. Giuliano Agresti

giovedì, 16 settembre 2021, 12:48

Sabato 18 settembre alle ore 9,30 del mattino sarà celebrata una messa in cattedrale, presieduta da mons. Paolo Giulietti, nella quale sarà fatta memoria di mons. Giuliano Agresti (vescovo di Lucca dal 1973 al 1990: deceduto il 18 settembre 1990) e di mons. Bruno Tommasi (vescovo di Lucca dal 1991 al 2005: deceduto il 17 settembre 2015).

In particolare quest’anno cadono i cento anni dalla nascita di mons. Agresti, avvenuta il 14 agosto 1921 a Barberino di Mugello. Pertanto, subito dopo la messa, si terrà in cattedrale la presentazione del volume curato da don Piero Ciardella «La croce, memoria viva per una Chiesa viva» (Ed. Toscana Oggi, 2021). Nel libro il curatore ha raccolto tutte le omelie che il vescovo Giuliano Agresti ha pronunciato a Lucca per le festività della Santa Croce.

Il volume è impreziosito da due introduzioni: una del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana; l’altra è dell’attuale arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti. «La croce, memoria viva per una Chiesa viva» è dunque l’omaggio della Diocesi di Lucca ad un amato vescovo che ha segnato anni importanti del cammino della Chiesa locale.

Ma, come sottolinea nella sua introduzione mons. Giulietti, il volume offre anche una prospettiva di futuro per «una Chiesa ancorata al Cristo crocifisso, animata dal Concilio e per questo capace di proporsi in modo significativo e innovativo alle nuove generazioni, alla società civile, alle situazioni di fragilità».

Il libro sarà presentato dal curatore, alla presenza di mons. Giulietti e del giornalista Massimo Lucchesi.