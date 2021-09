Cultura e spettacolo



La Fondazione Giacomo Puccini aderisce alle Giornate europee del patrimonio

venerdì, 24 settembre 2021, 13:04

di francesca sargenti

Con la stagione autunnale tornano le Gep – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale presente in Europa.



Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre si terranno visite guidate, aperture straordinarie ed iniziative digitali che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.



Per l’occasione, la Fondazione Giacomo Puccini aprirà le porte del Puccini Museum di Lucca e del Villino Puccini di Viareggio affinché i visitatori provenienti da tutto il mondo, i cittadini di ogni fascia di età e gli stranieri sul territorio possano vedere come il patrimonio pucciniano viene conservato, tutelato e valorizzato e come la figura e l’opera del Maestro viene promossa sul territorio e in tutto il mondo.



Il tema di quest’anno, scelto dal Consiglio d’Europa, infatti vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, ma anche gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.



In accordo con il tema TUTTI inclusi! e in un’ottica di coinvolgimento della cittadinanza e del territorio, collaborano alla promozione degli eventi l’Associazione Auser - con le sedi presenti in Lucchesia - e 50&Più Università, Lucca.



Questa bella opportunità è stata accolta con entusiasmo dall’Associazione Amici del Villaggio del Fanciullo. Attraverso una visita guidata personalizzata della casa natale del Maestro, i ragazzi ospitati nella struttura – accompagnati alcuni dei suoi volontari e volontarie – approfondiranno la conoscenza della storia e della personalità di questo grande personaggio rafforzando il legame con il i territorio e con le sue identità culturali proprio nello spirito di questa giornata.



Inoltre, sabato e domenica per i residenti della Provincia di Lucca speciale biglietto di ingresso al Puccini Museum a € 5,0

Programma completo del weekend

Puccini Museum – Casa natale, Lucca

Sabato 25 settembre

Alle ore 15:30 visita dedicata alla terza età: la visita sarà arricchita dall’ascolto di brani d’opera su un grammofono d’epoca. Costo € 3,00

Alle ore 21:00, 21:45 e 22:15 visite serali dedicate alla storia della Casa che quest’anno festeggia 10 anni dalla riapertura dopo il restauro conservativo. La visita sarà arricchita dalla lettera di estratti dall’epistolario di Giacomo Puccini. Costo € 3,00

Domenica 26 settembre

Alle ore 15:30 “Io gioco con Giacomo” visita dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni. La narrazione racconterà la vita del piccolo Giacomo e dell’epoca in cui viveva. Ogni bambino riceverà un piccolo dono. Costo € 5,00.

Villino Puccini, Viareggio

Sabato 25 settembre

Alle ore 19:00, 21:00 e 22:00 visite serali straordinarie in occasione dei 100 dalla sua costruzione. Puccini venne infatti ad abitare nel Villino – unica abitazione costruita ex novo dal Maestro secondo i sui gusti – nel 1921 e qui compose gran parte di Turandot. Le visite illustreranno anche i recenti lavori di restauro avviati dalla Fondazione Giacomo Puccini in vista dei prossimi centenari pucciniani del 2024 (100 anni dalla morte del compositore) e del 2026 (100 anni di Turandot).

Ingresso gratuito.

Le visite guidate sono su prenotazione. È necessario il Green Pass.

Per info e prenotazioni: 0583 1900379 - visite@puccinimuseum.it

Tutti gli appuntamenti delle GEP 2021 sono pubblicati sul sito del Ministero della Cultura e sul sito europeo degli European Heritage Days

