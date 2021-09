Cultura e spettacolo



Liceo statale 'Buonarroti' e SSML di Pisa insieme per la formazione dei docenti di lingua

martedì, 7 settembre 2021, 17:55

Questa mattina martedì 7 settembre la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa ha accolto il gruppo di insegnanti di Lingua del Liceo F. Buonarroti di Pisa per il primo incontro di formazione con la prof.ssa Federica Vellucci.



Gli incontri formativi, per un totale di 20 ore, hanno l’obiettivo di fornire un quadro completo delle competenze per la programmazione e gestione del progetto di “Curvatura in Mediazione Linguistica” a cui sta lavorando il Liceo Buonarroti che intende così ampliare ed aggiornare la propria offerta formativa in area linguistica. La SSML di Pisa è stata quindi il partner naturale per l’iniziativa del Liceo e gli incontri estivi di messa a punto del progetto di collaborazione hanno evidenziato le sinergie ed i reciproci vantaggi che possono scaturire da questo tipo di collaborazioni. Il progetto è una dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico/statale e privato nel mondo scuola, non solo possa essere possibile, ma anzi sia auspicabile in quanto, quando ben pensata e strutturata, è foriera di vantaggi per tutti, in particolare per gli studenti.



La Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa è orgogliosa di essere stata individuata come partner per lo sviluppo del progetto del Liceo Buonarroti ed è aperta e disponibile a collaborare e condividere con le scuole superiori del territorio la propria esperienza e specializzazione che ne fanno un riconosciuto punto di riferimento per la Mediazione Linguistica a livello nazionale e non solo. Nata nel 1989, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa è abilitata dal 2003 a rilasciare il Diploma di Mediatore Linguistico equivalente al diploma di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica. I laureati acquisiscono competenze linguistiche (in inglese e in una seconda lingua a loro scelta tra spagnolo, francese, tedesco, cinese e russo), competenze di tipo tecnico e settoriale oltre che competenze interdisciplinari con focus sul Marketing, sull'Export e i mercati del Fashion e del lusso, sulle attività degli organismi internazionali e diplomatici e sul mondo della traduzione e dell’interpretazione.



Dall’anno accademico 2020/21 LA SSML è stata inoltre autorizzata dal MIUR all’attivazione di un corso di studi magistrale di 2° ciclo in classe LM-94 - Traduzione e Interpretariato, prima ed unica in Toscana. Per tutti i dettagli è a disposizione l’Ufficio Orientamento Universitario della Scuola: 380/1814559 Link: https://www.mediazionelinguistica.it/news/il-liceo-statale-f-buonarroti-e-la-ssml-di-pisa-insieme-laformazione-dei-docenti-di-lingua