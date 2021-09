Cultura e spettacolo



L'orchestra del "Boccherini" in concerto con Paolo Taballione

venerdì, 10 settembre 2021, 12:40

Il flautista Paolo Taballione, nelle vesti di direttore e solista, e l'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini" sono i protagonisti del concerto in programma domenica 12 settembre, alle 21, all'auditorium di piazza del Suffragio. L'appuntamento, che fa parte della rassegna Open Gold, offrirà al pubblico l'occasione di ascoltare la musica di Boccherini e Mozart eseguita da uno dei migliori flautisti sulla scena internazionale e dall'orchestra composta da allievi, ex allievi e docenti del "Boccherini", compagine che si è guadagnata un posto speciale nel cuore del pubblico lucchese e si è affermata come una delle più attive in Italia.

Primo flauto dell'orchestra "Bayerische Staatsoper" di Monaco di Baviera e titolare della cattedra di flauto al Mozarteum di Salisburgo, Taballione è uno di quegli interpreti che riescono nella difficile impresa di "stregare" il pubblico. Per Open Gold ha accettato di dirigere, oltre che suonare, per un concerto che anticipa una nuova iniziativa dell'ISSM "L. Boccherini", la rassegna Festival Flauti 2021, tutta dedicata allo strumento di elezione di Taballione. Un festival che presto si aggiungerà a quelli che l'istituto "Boccherini" già dedica ogni anno a chitarra classica, pianoforte e contrabbasso e che portano a Lucca interpreti da tutto il mondo.

Il concerto di domenica si aprirà con Luigi Boccherini e la sua Sinfonia in re maggiore, G 490, per proseguire con tre opere di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto per flauto e orchestra n. 1 in sol maggiore, K 313, composizione elegante che esalta le caratteristiche del flauto solista; il breve (la sua durata è di soli sette minuti) Andante in Do maggiore per flauto e orchestra, K 315 e la Sinfonia n. 40 in Sol minore, K 550, una delle tre ultime sinfonie scritte da Mozart, considerate capisaldi della storia di questo genere.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero e si tengono all'Auditorium di piazza del Suffragio. Per prenotazioni: https://bit.ly/38duGr2. Il concerto sarà visibili anche in streaming sul canale YouTube dell'istituto.Per maggiori informazioni su questo concerto e dettagli su tutti le iniziative e gli eventi di Open Gold e Festival Boccherini: www.boccherini.it.