Cultura e spettacolo



Lucca Biennale Cartasia: quattro serate con la performance di Martina Zena "Frequencies of gesture"

martedì, 21 settembre 2021, 12:48

Esiste un modo per tenere traccia di un gesto? Si può trasformare il movimento in un suono o in un'immagine che ne serbi in qualche modo la memoria? Da queste domande parte la ricerca di Martina Zena e Andrea Giomi, due giovani artisti – lei poliedrica artista visiva, lui sound designer - che nei prossimi giorni si esibiranno a Lucca, per Lucca Biennale Cartasia. Frequencies of gesture è il titolo della performance che andrà in scena ogni sera, da giovedì 23 a domenica 26 settembre, alle 21 nei locali dell'ex museo del Fumetto (nel complesso di S. Romano). Si tratta di una sorta di installazione multimediale in cui, grazie al dialogo tra tecniche diverse come il disegno dal vivo, la calcografia, l'analisi del movimento, la visualizzazione dati e l'intelligenza artificiale, i gesti di Martina Zena – raccolti da sensori e microfoni - si trasformeranno in suoni e musica. Contemporaneamente, su un piano cosparso di inchiostro, un foglio di carta viene toccato, premuto, graffiato con le mani e con gli oggetti più disparati, creando forme e disegni astratti. Quando il foglio di carta viene sollevato si manifesta il risultato di questa operazione: l'impronta degli utensili, con la loro diversa forma, avranno creato suggestive e irripetibili figure e composizioni di inchiostro su carta.

Martina Zena è una pittrice e si distingue in particolare per la sua versatilità nel campo delle arti visive, del design e delle performance artistiche, costantemente alla ricerca di nuove sperimentazioni e applicazioni della sua creatività. Espone le sue opere in numerose gallerie italiane. Frequencies of gesture è un progetto di FOG, Triennale Milano Performing Arts realizzato grazie al sostegno di Ariella Vidach AiEP (Bando NAO Crea), Performance Lab (Université Grenoble-Alpes). La parte di physical computing, relativa alle tecnologie informatiche che rendono capaci gli oggetti di sentire e rispondere agli stimoli provenienti dal mondo circostante, è curata da Samuele Albani.

In occasione della performance di Martina Zena, che di fatto accompagna questa decima edizione di LuBiCa alla sua chiusura, prevista per domenica 26 settembre, la mostra allestita nell'ex museo del fumetto resterà aperta fino alle 21 e prevede un biglietto unico al costo di 6 euro.