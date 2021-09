Cultura e spettacolo



Lucca capitale della fotografia con la tappa conclusiva di 'Reset'

martedì, 28 settembre 2021, 13:48

Lucca capitale della fotografia, grazie a Photolux. Nell'ultimo fine settimana di apertura delle mostre allestite a Villa Bottini ("Bitter Leaves" di Rocco Rorandelli, "La Manifattura Tabacchi di Lucca nelle fotografie dell'Archivio Fotografico Lucchese A. Fazzi" a cura di Chiara Ruberti e "Foul and awesome display" a cura di Francesco Colombelli), Lucca sarà protagonista della fotografia nazionale e internazionale.

Sabato 2 ottobre alla Casa del Boia si terrà la tappa conclusiva di RESET. Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, il progetto realizzato dal Sistema Festival Fotografia nell'ambito dell'avviso pubblico "Strategia Fotografia 2020" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (MiC).

Sistema Festival Fotografia è la rete nata nel 2017 dalla volontà di cinque festival di fotografia italiani – Fotografia Europea, Cortona On The Move, SI FEST, Festival della Fotografia Etica e Photolux Festival – come piattaforma di scambio e luogo d'incontro, di confronto e di progetta-zione sulla fotografia con l'obiettivo di individuare dei percorsi in comune salvaguardando le peculiarità di ciascuno dei partecipanti.

Alle 15 saliranno sul palco il fotografo Mattia Marzorati e l'editore Stefano Vigni (Seipersei Edi- tore) per raccontare il volume "La terra dei buchi", uno dei progetti vincitori della call for pictures di Reset. Attraverso il suo reportage, Marzorati ha documentato l'area sud della provincia di Brescia: un territorio martoriato dall'inquinamento dove, negli ultimi 50 anni, sono stati seppelliti rifiuti provenienti da tutta Italia in modo da riempire le cave, i buchi per l'appunto, presenti e creare piccole colline che nascondono o mimetizzano ciò che sta sotto.

Alle 17 la giornata si chiuderà con la tavola rotonda dal titolo "Fotografia, pensiero, futuro" che vedrà tra i relatori i membri esterni della giuria della open call RESET Matteo Balduzzi (curatore di MUFOCO, il museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo) e Francesca Fabiani (curatrice Fotografia Contemporanea per l'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione di Roma), i vincitori della open call Francesco Andreoli, Benedetta Donato, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati e i rappresentanti dei cinque festival proponenti. Si discuteranno i risultati dell'intero progetto, aprendo la discussione a una più ampia riflessione sullo stato dell'arte della fotografia in Italia, e si tracceranno le linee della progettualità futura del Sistema Festival Fotografia.

Si segnalano inoltre due ulteriori interessanti appuntamenti: sempre sabato 2 ottobre, alle 11, si terrà la visita guidata della mostra "Bitter Leaves" con l'autore Rocco Rorandelli; venerdì 1° ottobre, invece, alle 18, all'Auditorium dell'Agorà, Chiara Ruberti modera l'incontro "Fotografi a parole. Un'incursione nelle immagini a cura di un gruppo di reporter narrativi" con Valerio Millefoglie e Nicola Feninno. Durante l'evento, organizzato dalla Biblioteca Civica Agorà, Photolux e Archivio Fotografico Lucchese, saranno presentati Archivio Magazine e la Trilogia Normalissima, edita da CTRL books.

LE MOSTRE. Le mostre a Villa Bottini sono visitabili, dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 19:30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19.30. Per accedere alle mostre è necessario il Green Pass.

RESET. Per partecipare alla giornata conclusiva, a ingresso gratuito, del 2 ottobre è necessario prenotarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/o/photolux-festival-34793520613

Per eventuali ulteriori informazioni: www.photoluxfestival.it.

Photolux è diretto da Enrico Stefanelli insieme a Chiara Ruberti, Rica Cerbarano e Francesco Colombelli ed è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Città di Lucca e di Lucca Promos - The Lands of Giacomo Puccini; sponsor: intarget flowing digital, Leica, Pictet Asset Management, Azimut.