Lucca Classica, chiude la settima edizione: "Bilancio più che positivo"

lunedì, 6 settembre 2021, 14:41

di chiara grassini

"E' stata un'edizione impegnativa perchè in un mese ci sono stati sessantaquattro appuntamenti e numerose manifestazioni a Pietrasanta, in tutta la Versiia e a Forte dei Marmi". Sono le parole di del presidente dell'associazione musicale lucchese Marco Cattani, che ha illustrato brevemente il bilancio del 2021.



Ha ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio che ha sostenuto l'evento, le istituzioni, tutti gli sponsor la collaborazione con il Teatro Del Giglio e lo staff dell'associazione.

Più nello specifico, come ha sottolineato Cattani, sono state oltre quaranta le aziende locali coinvolte: dal settore artistico a quello della ristorazione, dall'alberghiero al mondo televisivo e giornalistico fino al grafico e topografico.



Tra le collaborazioni da non dimenticare Rai5, Rai3, Rairadio3, La7, i mensili Gardenia e Bell'Italia oltre a diversi magazine in ambito musicale.

L'edizione2021 ha visto la presenza di quattromila persone, mentre da circa un mese e mezzo sarà rivelato parte del programma 2022 di cu sappaimo già le date, ovvero dal 23 aprile a primo maggio.

"Da anni abbiamo iniziato collaborazioni pluriennali con ipiù importanti eventi, istituzioni, teatri e associazioni italiani e stranieri - ha affermato Cattani -.Il prossimo anno contiamo di avere sponsor significativi con i quali stiamo trattando da diverso tempo per poter dare maggiore visibilità alla manifestazione".

Secondo Marcello Bertocchini, nonchè il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, è fondamentale sì il coinvolgimento del territorio della provincia, ma anche saper guardare al futuro e pensare già alla nuova edizione di Lucca Classica Music Festival.

"Il lavoro territoriale è un progetto della città della cultura 2025 - ha dichiarato il sindaco Alessandro Tambellini che ha spiegato su cosa punta. Si tratta di un'idea di sviluppo culturale dell'intero territorio, soprattutto per quanto riguarda Giacomo Puccini, e in modo particolare "The lands of Puccini".

Lucca Classica 2022 è un'idea, o meglio, un'occasione per promuovere la città, come ha sostenuto il direttore artistico del festival Simone Soldati. Nell'edizione precedente si sono contati 290 artisti di cui il 75 per cento under trenta.



Stando alle sue parole "la scelta del biglietto e del prezzo è stata simbolica e a costo simbolico, una decisione portata avanti e adottata da sempre da Lucca Classica".

Insomma, tra offerte amplie e variegate, iniziative e proposte di alto livello e incontri musicali e culturali - come ha ribadito l'amministratore unico del teatro del Giglio Giovanni Del Carlo, l'associazione è già al lavoro per la prossima edizione all'insegna della biosostenibilità.