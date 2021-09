Cultura e spettacolo



Open day e riapertura dei corsi all’Accademia della Musica “F. Geminiani”

giovedì, 23 settembre 2021, 08:42

di mara gemignani

Sabato 25 settembre sarà possibile partecipare all’open day organizzato dall’Accademia della Musica “F. Geminiani” di Altopascio, rivolta a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della musica, in maniera amatoriale o anche con intenzioni più serie.

Il direttore dell’Accademia Marco Lardieri, nonché fondatore della scuola nel 2002, invita gli interessati a prendere parte alla giornata di sabato, dedicata alla conoscenza della scuola: un’occasione per persone di tutte le età, anche a partire dai primissimi anni di vita. Lardieri sottolinea infatti l’importanza del ruolo della musica nei bambini, che fin da subito iniziano a stimolare la sensibilità nei confronti di suoni e musica: basti pensare alla ninna nanna o ai giochi musicali che intrattengono con così tanta facilità i bambini.

L’Accademia Geminiani si rivolge quindi anche ai più piccoli, collaborando con scuole dell’infanzia e scuole primarie: a causa delle normative covid, dal 2020 non sono più stati possibili gli incontri negli istituti, ma Lardieri si augura che questi possano riprendere il prima possibile con le modalità usate nell’era pre-pandemica, per far iniziare ai bambini un’educazione musicale fin dai primissimi anni del loro percorso di apprendimento.

Oltre alle attività e ai corsi della scuola, da dieci anni il direttore Lardieri, insieme a tutta l’Accademia, organizza il “Francigena Arts Festival”, una manifestazione internazionale dedicata alla musica e la cui missione è quella di diffondere la cultura e le tradizioni appartenenti alla Via Francigena. Nell’estate appena trascorsa si è svolta la decima edizione del festival, che ha visto la realizzazione di una serie di concerti ad Altopascio e dintorni, tra cui quello della serata di apertura, in cui i protagonisti sono stati proprio gli allievi stessi dell’Accademia.

Allievi che, racconta Lardieri, sono spesso partecipanti e vincitori di concorsi importanti, tra cui quelli di Lamporecchio e di Albenga. Appassionati di musica, di ogni fascia di età, che possono trovare nei corsi dell’Accademia un modo per esprimere il loro bisogno di far musica, e soprattutto hanno l’opportunità di imparare a farlo in maniera seria e professionale.

Dopo il successo ottenuto questa estate con il “Francigena Arts Festival”, Lardieri vorrebbe organizzare altri concerti per la stagione invernale, in particolare da svolgersi nei teatri di Altopascio e di Montecarlo. Per avere un programma definitivo sarà necessario tenersi aggiornati sulle normative dettate dall’evolversi dei contagi, dato che il pubblico teatrale è spesso soggetto a restrizioni e questo rappresenterebbe un ostacolo per la realizzazione di alcuni eventi.

Sempre in tema di nuove normative, il direttore Marco Lardieri si augura che quest’anno la scuola possa riaprire i propri corsi collettivi, soprattutto quelli per bambini a partire dai 3 anni di età: un’educazione musicale fondamentale, da poter cominciare, come detto, in un periodo in cui l’essere umano è particolarmente sensibile a tali stimoli.

La musica, si sa, è la compagna preferita di molti: grandi e piccoli, professionisti e non, musicisti e semplici ascoltatori. Una vibrazione universale, capace ci coinvolgere, accompagnare e, perché no, far crescere, soprattutto se ci si avvicina a lei fin da subito, per mano di chi sa trasportarci in un mondo fatto di emozioni.

L’Accademia della Musica “F. Gemignani” è situata in Via Alemanno Casali, 33 ad Altopascio ed è possibile contattarla presso la segreteria all’indirizzo mail info@accademiadellamusicafg.it o al numero di telefono 0583269173: in qualsiasi momento è possibile infatti prenotare presso la segreteria una lezione gratuita.