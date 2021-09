'Open Gold 2021', tre giorni all'insegna dei giovani interpreti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:04

Si avvia verso la conclusione la seconda edizione di C·ORA Lucca Fest - Festival sulla Contemporaneità, organizzato dal comune di Lucca e dalla Casa della Memoria e della Pace

mercoledì, 8 settembre 2021, 16:02

Parlando sempre di reciprocità, tema principe della convention, la giornata inizia con due incontri in contemporanea

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:08

Al via oggi la prima edizione di "Qui. Festival del Possibile" il festival che mette al centro il rapporto dell'uomo con la natura. Incontri, mostre e laboratori per grandi e piccoli, per avvicinarci ai concetti di "Ecologia" e "Sostenibilità" da molteplici punti di vista, che si svolgeranno all'Orto Botanico

martedì, 7 settembre 2021, 17:55

Questa mattina la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa ha accolto il gruppo di insegnanti di Lingua del Liceo F. Buonarroti di Pisa per il primo incontro di formazione con la prof.ssa Federica Vellucci

martedì, 7 settembre 2021, 16:18

Un talk realizzato nell'ambito del Padiglione Italia alla 17° mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia che approfondirà il tema dell'uso di carta e cartone in architettura

martedì, 7 settembre 2021, 16:14

Giovedì 9 settembre, alle 18, in Cattedrale, si terrà la presentazione del volume "La Luminara di Santa Croce nel tempo" di Marco Puccinelli e Umberto Palagi (BdC editore, Lucca 2021)