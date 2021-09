Cultura e spettacolo



Open Gold - Festival Boccherini: la conferenza di Marco Mangani

martedì, 21 settembre 2021, 12:55

Il quintetto, se non inventato, di certo fu perfezionato e largamente diffuso da Luigi Boccherini. Si può presentare in svariate combinazioni strumentali e il più comune è quello che riunisce due violini, una viola e due violoncelli. Il meno usuale, invece, è quello che vede la presenza del pianoforte. A questa formazione il grande musicista lucchese dedicò i Quintetti con fortepiano op. 57, dedicati «Alla Nazione e Repubblica Francese». A essi è dedicata la conferenza che si terrà giovedì 23 settembre alle 17 all'Auditorium del Suffragio, nell'ambito di Open Gold 2021, promosso dall'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". "Un cittadino, un corrotto, un delitto: la straordinaria parabola dei quintetti 'alla Nazione Francese'", questo il titolo dell'appuntamento, che vedrà protagonista Marco Mangani, presidente del Centro studi Luigi Boccherini. La conferenza fa parte delle iniziative del festival tradizionalmente dedicato al compositore lucchese in settembre, all'interno di Open Gold.

Mangani guiderà il pubblico attraverso la travagliata storia dei Quintetti «alla Nazione francese». Spediti in Francia da Boccherini nel 1799 in seguito a un articolo a lui dedicato da un giornale parigino, che ne recensiva la musica in termini entusiastici, sul momento i Quintetti non trovarono alcun editore disposto a diffonderli. Solo nel 1820, dopo la morte del compositore, furono finalmente pubblicati, anche se le mutate condizioni politiche portarono a una sostanziale modifica del titolo: non più «alla Nazione francese», ma in favore della Duchessa di Berry, rappresentante della famiglia reale francese.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero. Per prenotazioni: https://bit.ly/38duGr2. Per i dettagli sulle iniziative e gli eventi di Open Gold e Festival Boccherini: www.boccherini.it.