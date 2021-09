Cultura e spettacolo



Open Gold, una serata dedicata al bel canto con il concerto degli allievi di Laura Niculescu

lunedì, 27 settembre 2021, 14:00

Martedì 28, alle 21 all'Auditorium di piazza del Suffragio, Open Gold propone un nuovo appuntamento con i giovani talenti dell'ISSM "Boccherini". La serata sarà dedicata al bel canto e alle voci degli allievi della masterclass tenuta in questi giorni da Laura Niculescu. I ragazzi avranno l'opportunità di cantare davanti all'attento pubblico della rassegna organizzata dal conservatorio cittadino.

Con il concerto degli allievi di Niculescu, si apre l'ultima settimana di Open Gold e Festival Boccherini che anche quest'anno ha coinvolto interpreti internazionali, docenti e studiosi che si sono esibiti o hanno tenuto momenti di approfondimento all'Auditorium dell'istituto. Grande successo ha ottenuto il concerto di domenica sera (26 settembre), che ha visto protagonisti il grande violoncellista russo Anatole Liebermann, già docente musica da camera École Normale de Musique di Parigi e fondatore del celebre Trio Čajkovskij, il violinista Paolo Ardinghi, docente dell'ISSM "Boccherini", e Sergio De Simone, capo dipartimento pianisti al Trinity Laban Conservatoire di Londra e docente di pianoforte all'Università di Graz. I tre si ritrovano proprio a Lucca per preparare le loro esibizioni. Tra il pubblico anche il sindaco Alessandro Tambellini e il questore Alessandra Faranda Cordella. Il primo cittadino ha portato il saluto della città a musicisti e pubblico, sottolineando il ruolo sempre più centrale di Lucca come città della musica e del "Boccherini" come punto di riferimento per la vita culturale cittadina e per la scena musicale nazionale e internazionale.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero. Per prenotazioni: https://bit.ly/38duGr2.

Per i dettagli sulle iniziative e gli eventi di Open Gold e Festival Boccherini: www.boccherini.it.