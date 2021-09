Cultura e spettacolo



Paola Massoni presenta il suo nuovo libro su Giacomo Puccini

martedì, 14 settembre 2021, 10:14

Dopo la pubblicazione della trilogia teatrale I Misteriosi Mondi di Mèlia e dell’album con composizioni originali Alkemèlia, Paola Massoni presenta il suo nuovo libro “Giacomo Puccini. nato per il teatro”, dedicato al compositore lucchese più amato al mondo, edito dalla ETS di Pisa, storica Casa Editrice che annovera nel suo catalogo prestigiose pubblicazioni di autori di indiscusso valore e alto profilo culturale, una monografia che ha già ottenuto, ancora inedita, un’importante segnalazione al Premio Internazionale Mario Luzi.

Non una classica biografia, ma ‘un viaggio nella messinscena alla scoperta di un compositore visionario’, un testo scientifico e divulgativo insieme, basato su uno scrupoloso studio del materiale documentario, ma allo stesso tempo una piacevole narrazione dal linguaggio chiaro e fluido, ideale sia per gli appassionati sia per gli studiosi che amano davvero Puccini e che vogliono conoscerlo in tutte le sfumature, scoprendo le sue competenze di drammaturgo, scenografo, regista, autore demiurgo del ‘suo’ teatro.

Come ha scritto nel testo introduttivo Gabriella Biagi Ravenni, già professore associato di Musicologia all’Università di Pisa e presidente del Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, il libro rappresenta «il manuale che ancora mancava sull’interesse di Puccini per l’allestimento scenico, inserito nel panorama dell’opera italiana del suo tempo»; e il noto regista e conduttore della ‘Barcaccia’ Enrico Stinchelli, che ha firmato la prefazione del volume, ha sottolineato: «Alla fin fine questo libro non parla solo di Puccini ma aiuta a capire, attraverso Puccini, cosa sia Teatro, Opera, Spettacolo. Questo è probabilmente il suo più grande merito e una buona ragione per acquistarlo». Mentre nella postfazione del critico letterario Daniele Luti si legge: «Tutto il lavoro è attraversato da un corteggiamento, da un fraseggio dove la ragione, il rigore scientifico sono vibridati e, quindi, sublimati, dal vento travolgente della poesia».

Il volume, costellato da preziose immagini e da intriganti riflessioni critiche sulla corrispondenza tra musica, libretto, messinscena e inconscio, illustra chiaramente che la genialità dell’arte di Puccini va ben oltre la sua anima di compositore; e lo fa accompagnandoci tra le idee, le intuizioni e i pensieri più intimi di un uomo e soprattutto di un artista Nato per il teatro, svelandoci la complessità del suo perfetto, armonico e sorprendente congegno creativo.

Il libro, che è già possibile acquistare online (a un prezzo scontato sul sito della ETS), sarà presentato in diverse città italiane, ma inizierà il suo tour da Lucca e Torre del Lago, due luoghi cari al maestro Puccini:in prima assoluta sarà presentato sabato 18 settembre alle ore 18 a Lucca, presso l’affascinante Villa Bottini, all’interno del programma Vivi Lucca; e venerdì 24 settembre alle ore 21 a Torre del Lago nella suggestiva cornice di Villa Orlando, che Puccini frequentava spesso per l’amicizia che lo legava al compositore e critico musicale Salvatore Orlando. Gli eventi organizzati dall’Ass. Kalliope, Accademia della Voce Artistica, rientrano nel programma del Vivi Lucca e si avvalgono della collaborazione della Libreria La Vela di Viareggio.

Insieme all’autrice e all’editore Gloria Borghini di ETS Edizioni, saranno presenti interessanti ospiti tra cui: il critico letterario Daniele Luti, il musicologo Renzo Cresti, il giornalista e storico Luciano Luciani, il Presidente della Fondazione Giacomo Puccini, nonché Sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini e Luigi Viani, responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Giacomo Puccini, i rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Dirigente Donatella Buonriposi dell’Ufficio territoriale di Lucca e Massa Carrara.

Le presentazioni alterneranno conversazioni e letture a incursioni teatrali del noto attore Paolo Giommarelli e interventi musicali della stessa Paola Massoni, soprano, e del pianista Stefano Adabbo che allieteranno il pubblico con la musica pucciniana. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti nel rispetto della normativa vigente Covid, e in quelle occasioni sarà possibile acquistare il volume a un prezzo ridotto.

PAOLA MASSONI

Soprano, performer, autrice, docente di Canto e Materie letterarie. Laureata in Lettere (Storia della musica, Pisa), in Pianoforte (Lucca), in Canto e Discipline Musicali (Livorno), insegnante certificata nel Metodo Barthélémy (Parigi), ha collaborato con il Centro studi Giacomo Puccini. Presidente di Kalliope, Accademia della voce artistica, svolge attività concertistica in opere, festivals e trasmissioni radiotelevisive (Rai). Autrice dello spettacolo pucciniano Addio, mio dolce amor! e vincitrice di numerosi riconoscimenti letterari, ha pubblicato: la Trilogia teatrale I Misteriosi Mondi di Mèlia (Premio Speciale “Scrivere per il Teatro“, Pontremoli 2018), poesie e racconti in diverse antologie, gli album Songs for Christmas (2012), Belcanto (2013) e, come compositrice, Alkemèlia (2019) che ha ricevuto importanti apprezzamenti soprattutto all’estero. Perquesto libro, ancora inedito, ha conseguito la menzione al Premio internazionale Mario Luzi 2020.

Giacomo Puccini. Nato per il teatro

Un viaggio nella messinscena alla scoperta di un compositore visionario

Autore:Paola Massoni

Collana: fuori collana

Pagine: 268

Formato: cm.17X24

Anno: 2021

ISBN: 9788846761293

Prezzo di copertina: € 26,00

Link al sito della ETS dove scaricare cover ad alta risoluzione (fronte e immagine in 3D), descrizione e anteprima:

http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846761293&from=homepage