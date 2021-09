Cultura e spettacolo



Paolo Ognissanti e Carlo Benvenuti in concerto

martedì, 14 settembre 2021, 21:12

Giovedì 16 settembre, alle ore 21 con il Concerto dei violoncellisti Paolo Ognissanti e Carlo Benvenuti, Solisti dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini, si terrà il terzo appuntamento della "Rassegna Musicale "Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner", organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ACLI ed Orchestra da Camera " Luigi Boccherini".

Il concerto si terrà presso il giardino di Palazzo Pfanner, via degli Asili , Lucca, (in caso di maltempo si svolgerà nella Sala Concerti)

Carlo Benvenuti, diplomato con il massimo dei voti, in violoncello presso l? Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca, ha collaborato in qualità di I° violoncello con diverse orchestre lirico/sinfoniche e da camera e con diversi autori di cui ha curato "prime esecuzioni": P. Rigacci (Zoraide - per cello solo), R. Lolini, I. Vandor, F. Caturano, A. Costantini, C. Valenti, V. Zago (KCK - Kleine Cellokoncert per cello e orchestra da camera) A. Portera ed A. Nicoli , ha fatto parte di varie formazioni con le quali ha effettuato tournée in Italia ed all' estero, ha inoltre al suo attivo innumerevoli incisioni tra le quali: per la Christophorus Digital (L. Boccherini - Trii op. 14 per violino, viola, e violoncello concertante), Phoenix Classics Audiosystem (L. Boccherini - Sinfonia Concertante in Do magg. per 2 v

E' stato titolare della cattedra di violoncello nei Conservatori di Sassari, Genova e di La Spezia.

Paolo Ognissanti, anche'esso diplomato in violoncello presso l'Istituto Musicale Boccherini, collabora con numerose Orchestre come l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, Orchestra A. Toscanini di Parma, 'I Filarmonici di Torino' e l'Orchestra del Carlo Felice di Genova; in qualità di Primo violoncello con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Haydn di Bolzano, l'Orchestra del Carlo Felice di Genova con l'Orchestra "A. Scarlatti" della R.A.I. di Napoli, l' O.F.I. (Orchestra Filarmonica Italiana). Dal 1996 è il Primo violoncello dell'Orchestra del Festival Pucciniano. Svolge anche una intensa attività solistica con l'Orchestra da Camera Luigi Boccherini di Lucca, dove ricopre il posto di Primo violoncello.

Il programma della serata prevede musiche di J. Offenbach; L.Boccherini; J. L. Elizondo.

Solisti dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini" sono una formazione flessibile di musicisti nata in seno all'omonima Orchestra con l'intento di fare musica in vari ensemble, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore.

La rassegna come ogni anno fa parte degli eventi del Settembre Lucchese. I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti- covid, con inizio alle ore 21.

Al termine del concerto, al pubblico intervenuto sarà offerta grazie alla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico e storico liquore lucchese "la Biadina di Tista"

Ingresso € 7