Partono gli incontri di 'Lucca Educa'

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:26

La gestione dell’ansia, le ambiguità dei social, i turbamenti dell’adolescenza. Proprio perché non esiste un ‘manuale’ per svolgere il ruolo di genitori e di educatori, queste e molte altre tematiche saranno al centro degli incontri organizzati a partire da venerdì 24 settembre da Lucca Educa, il progetto di supporto alla genitorialità e all’educazione, basato sui temi dell’educazione, dell'ascolto diretto e della condivisione con ragazzi e giovani dei rispettivi bisogni.

Cinque sono gli appuntamenti organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Zefiro per una rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Cinque incontri su tematiche e problematiche che vanno dal ruolo dei genitori nel percorso educativo fino al dialogo diretto con gli adolescenti. Tutti volti ad affermare il valore della “comunità educante”, sostenere madri e padri nel proprio ruolo, favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, fino addirittura a trasformare in opportunità la crisi sociale delle famiglie dovuta alla pandemia.

Si parte venerdì 24 settembre (ore 18) con Paola Barbato e Matteo Bussola a presentare “Genitori in campo. Quando la coppia fa squadra”, l’evento, che vedrà come moderatore Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca Crea srl (Lucca Comics and Games), si svolgerà sulla piattaforma zoom: è possibile iscriversi al link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F09-2gABRyS15XOWvmYVug, seguendo le semplici indicazioni che fornisce la piattaforma. La diretta dell’incontro sarà condivisa anche sulla pagina Facebook “Zefiro Cooperativa”

E poi tutti gli altri appuntamenti. Il 21 ottobre Daniele Novara propone “A scuola con coraggio. L’arte di educare nei contesti di apprendimento”, mentre il 5 novembre sarà la volta di Stefano Tofani con “Insegnare ai grandi a diventare piccoli. La parola ai ragazzi”.

Il 18 novembre Irene Graziosi e Sofia Viscardi affronteranno la questione del rapporto con internet in “Quando è il web a educare” e, infine, chiude la rassegna Alberto Pellai il 6 dicembre: “Nessun adolescente è spacciato. Sopravvivere all’adolescenza da genitori”.

Tutti gli eventi si svolgeranno online (tranne quello del 5 novembre) a partire dalle ore 18. Per informazioni contattare agenziaformativazefiro@gmail.com anche al numero 344.2270525.