Quartetto Dulce In Corde, ultimo appuntamento della Rassegna Musicale Suoni di Lucca

domenica, 19 settembre 2021, 13:09

Martedi 21 settembre alle 21 con il concerto del "Quartetto Dulce in corde", si conclude la "Rassegna Musicale "Suoni di Lucca - Musica in Palazzo Pfanner", organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ACLI ed Orchestra da Camera " Luigi Boccherini". Rassegna che ha visto anche ques'anno un ampia partecipazione di pubblico.

Il concerto del quartetto si terrà come di consueto, presso i Palazzo Pfanner, via degli Asili , Lucca.

L'ensemble è formato dalle giovani violiniste Da Won Ghang e Marina del Fava, dalla violista Elisa Barsella e dalla violoncellista Rachele Nucci.



Il Quartetto "Dulce in corde", nato tre anni fa dal piacere di fare musica insieme e dall'amore per questa formazione da camera. Il nome il latino, il cui significato letterale è "dolcezza nel cuore", gioca sull'equivoco dato dalla parola "corde" che appunto significa "cuore", ma ricorda le corde degli strumenti. Dolcezza, quindi, del cuore che si riflette nella dolcezza del suono.

Il Quartetto "Dulce in corde" si esibisce regolarmente in Toscana in rassegne quali "Lucca Classica Music, Festival", "Il Settecento musicale a Lucca" e "Il Canto degli Alberi", collaborando con l'Associazione Musicale Lucchese Onlus e la Sagra Musicale Lucchese. Ha collaborato con il Centro Studi Musicali F.Busoni di Empoli, con il Centro Studi L.Boccherini di Lucca, con il Festival Opera Barga e con diverse realtà del territorio lucchese. Collabora con la Fondazione Gioventù Musicale d'Italia per la quale si è esibito nella sede di Sesto Calende (VA) nell'ambito del "Festival Lago Maggiore Musica 2020", nella sede di San Benedetto del Tronto nel gennaio 2021 e nella sede di Todi nell'estate 2021 .

Ha partecipato al quarto appuntamento di "Che Musica Ragazzi!", organizzato dalla Fondazione Musica Insieme di Bologna presso il Teatro Ponchielli di Cremona.

Nel giugno 2021 ha eseguito in prima esecuzione assoluta la composizione "Di Candele e di Lumi" scritta da Daria Scia in occasione del progetto "Cristina Trivulzio di Belgiojoso - 150 anni", ideato da "Le Dimore del Quartetto".

Ha partecipato in qualità di Ensemble in residence al "Ticino Musica Festival 2021" in Svizzera, esibendosi all'interno del Festival e prendendo parte al progetto "Opera Studio".

E' stato selezionato per esibirsi nell'ambito del "Festival Quartettissimo" a Budapest a Settembre 2021.

In programma di F.J.Haydn "Quartetto op. 20 n.5 in Fa" e di L.v.Beethoven "Quartetto op.18 n.6 in Sib +"

La rassegna come ogni anno fa parte degli eventi del Settembre Lucchese. I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti- covid, con inizio alle ore 21.

Al termine del concerto, al pubblico intervenuto sarà offerta grazie alla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico e storico liquore lucchese "la Biadina di Tista" Ingresso € 7