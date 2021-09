Cultura e spettacolo



Quinto appuntamento con la convention di Spazio Spadoni

giovedì, 9 settembre 2021, 10:03

Siamo arrivati al quinto appuntamento della prima Convention di Spazio Spadoni, e anche oggi non mancheranno momenti importanti a cui è possibile partecipare direttamente al Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org , o online sulla piattaforma Zoom.



Giornata significativa grazie all'attesissima partecipazione di Padre Jacques Mourad, monaco e sacerdote siro-cattolico della Comunità di Mar Musa El-Habashi in Siria, originario di Aleppo, rapito dall’ISIS nel maggio del 2015 e rilasciato nell’ottobre dello stesso anno che, inseime a Gian Maria Piccinelli, docente di diritto musulmano presso l’Università della Campania, Salah Chfouka, membro fondatore del Centro per il Dialogo Interreligioso di Agliati, consulente del centro culturale islamico di Pescia e membro della federazione delle comunità islamiche della Toscana, accompagnati da Padre Vincenzo Molinaro, Padre Generale dell’ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio e Presidente della EsseGiElle Cooperazione Internazionale Onlus, si confronteranno sul tema della 'reciprocità tra Cristianesimo e Islam in Italia, Nigeria, Siria e Marocco' il tutto moderato da Paolo Boncristiano.



In contemporanea Lorena Mariani, direttrice dell'area infermieristico-assistenziale RSA del convento di S. Francesco della Misericordia di Borgo a Mozzano e esperta della cura delle persone in età senile, modererà l'incontro: 'reciprocità nella cura ''tenuto da Francesco Branchetti, infermiere coordinatore in medicina all’ospedale San Jacopo di Pistoia e docente del corso di infermieristica all’Università di Firenze, Gianluca Favero, Presidente Associazione Spazio Etico e Daniela Belliti, ricercatrice di filosofia politica e sociale presso l’Università Bicocca di Milano. Il pomeriggio vede protagonista Sergio Mura, studioso di storia medievale e religiosa che modererà l'incontro “ Confraternite: otto secoli di reciprocità'' con Gian Paolo Vigo, studioso del mondo delle Confraternite, Marina Gazzini, Professoressa di Storia Medievale all'Università di Milano e membro della redazione di Reti Medievali, Konrad Eisenbichler, professore di studi rinascimentali e Don Javier Fresno. Successivamente lo stesso Mura guiderà la visita del convento di San Cerbone affiancata alla presentazione del libro: “Il convento di San Cerbone”. A seguire, Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato a Monte e predicatore degli esercizi spirituali a Papa Francesco nel 2019, ci donerà la sua testimonianza sul tema 'La reciprocità di Dio: donare Misericordia in un continuo dialogo intimo'.



Concluderemo questa penultima giornata, continuando a raccontare del nostro importante progetto ' HICSUM: risposta vincente alla reciprocità' grazie a due Governatori delle Misericordie: Aldo Intaschi, Governatore della Misericordia di Camaiore e Lido, Coordinatore delle Misericordie della Versilia, vice direttore Caritas Diocesana di Lucca per la zona di Viareggio e della Versilia e Funzionario del Comune di Lucca, responsabile housing sociale e marginalità, e Mauro Giannotti Governatore della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana e Responsabile U.O. A.I.B., Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza dell’Unione dei Comuni Garfagnana. Ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza presso il Convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512, 55050, Lucca), ricordando che la partecipazione alla Convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione