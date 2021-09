Cultura e spettacolo



Teatro del Giglio, omaggio per Santa Croce nel nome di Giacomo Puccini

martedì, 7 settembre 2021, 12:56

In occasione delle festività dedicate al Volto Santo, venerdì 10 settembre alle ore 21.00, va in scena al Teatro del Giglio il tradizionale appuntamento lirico realizzato in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo.

L’evento, dedicato alla memoria di Bernardo Romei, è il consueto omaggio musicale per la Santa Croce attraverso il quale la grande comunità associativa si riunisce simbolicamente e non solo nel nome di Giacomo Puccini.

Sin dal 2001 l’Associazione ha realizzato nella città eventi musicali in occasione del rientro sul nostro territorio per le celebrazioni della Santa Croce dei conterranei che vivono all’estero. Momenti artistici particolarmente apprezzati sia dai cittadini che dai numerosi turisti che nel mese di settembre visitano la città.

Questi appuntamenti sono stati caratterizzati negli ultimi anni dalla sinergia tra Associazione Lucchesi nel Mondo, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio e hanno portato alla realizzazione di concerti di grande prestigio e significato artistico. Proprio dalla collaborazione tra queste importanti istituzioni è nata l’idea di riproporre una selezione musicale tratta dall’opera La fanciulla del West in occasione dei centodieci anni della sua prima rappresentazione a Lucca. Un momento di particolare valore storico e musicale che rappresenta una prima tappa di avvicinamento alle celebrazioni Pucciniane del 2024 (ricorrenza dei cento anni della morte del Maestro) e 2026 (anno della prima rappresentazione dell’ultima opera incompiuta, Turandot, al Teatro alla Scala di Milano).

Sul palcoscenico artisti di assoluta levatura internazionale: Ana Lucrecia García, soprano venezuelana che si è esibita sui più importanti palcoscenici internazionali e che interpreterà Minnie; Alessandro Fantoni (Dick Johnson), genovese formato in Svizzera, protagonista in opere fra le più famose del repertorio lirico italiano; Alberto Mastromarino (Jack Rance), baritono che sui palcoscenici di tutto il mondo ha dato voce ai più importanti personaggi del melodramma da Falstaff a Scarpia. La concertazione e direzione musicale sarà affidata al Maestro Massimo Morelli, pianista, direttore d'orchestra, vocal coach alla guida del Tuscany Opera Ensemble, la naturale evoluzione dell’orchestra “Giacomo Puccini” nata su iniziativa di giovani musicisti toscani che collaborano con importanti teatri nazionali ed internazionali.

Dopo la felice esperienza del progetto “Cartoline Pucciniane”, realizzato sin dal 2014 dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, che offre al pubblico l’opportunità di ascoltare una selezione di brani delle più importanti opere pucciniane, il maestro Morelli affronta le pagine musicali de La fanciulla del West, composizione di maggiore complessità drammaturgica e di forte impatto musicale, guidando un organico orchestrale di ben 30 elementi nel rispetto del particolare momento storico e delle norme in vigore per i teatri.

I biglietti (posto unico € 15.00) sono in vendita presso la biglietteria del Teatro del Giglio (per informazioni 0583465320 – biglietteria@teatrodelgiglio.it) e online su ww.ticketone.it.

Il concerto lirico per la Santa Croce 2021 è realizzato grazie al fondamentale contributo di Banca del Monte di Lucca SPA – Birindelli, Gesam Reti SPA, Rotary Club di Lucca.

Per assistere allo spettacolo, sarà obbligatorio esibire il Green Pass o una certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano.