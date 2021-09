Torna il 'Lucca Blues Festival' dopo lo stop per la pandemia

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 6 settembre 2021, 15:26

Il Gruppo Esedra, che da sempre ha a cuore la formazione dei propri ragazzi, abbracciando sia la tradizione che l’innovazione, ha deciso di regalare ai bambini della Scuola dell’Infanzia Bilingual Immersion di Lucca, una outdoor classroom

lunedì, 6 settembre 2021, 14:41

Una maratona di musica lunga due mesi, con 64 appuntamenti in 12 sedi diverse, tra Lucca, Capannori e la Versilia. Poco meno di 300 i musicisti e gli ospiti coinvolti (290, per l’esattezza), il 75% dei quali under 30

lunedì, 6 settembre 2021, 14:36

Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?" chiude con una grande anteprima nazionale, dello spettacolo realizzato da La Cattiva Compagnia di Lucca. Appuntamento mercoledì 8 settembre (ore 21), con "Chi aiuta Pierino?", nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio, (ingresso da Via della Cavallerizza)

lunedì, 6 settembre 2021, 10:43

E' iniziata la prima convention di Spazio Spadoni, “Fare Spazio alla Reciprocità” ed ecco gli appuntamenti della giornata di martedì 7 settembre presso il Convento di San Cerbone a Lucca e online sulla piattaforma Zoom

domenica, 5 settembre 2021, 15:16

Giovedì 9 settembre, alle ore 21 con il concerto de "I soslisti" dell'Orchestra Luigi Boccherini, si terrà il secondo appuntamento della "Rassegna Musicale "Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner"

sabato, 4 settembre 2021, 14:54

Poche ore dall'inizio della prima convention "Fare spazio alla reciprocità". Si parte con un programma ricco di ospiti, nazionali ed internazionali