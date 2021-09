Cultura e spettacolo



Tutto pronto per la convention 'Fare spazio'

giovedì, 2 settembre 2021, 16:40

di chiara grassini

"Fare spazio alla reciprocità" è la prima convention organizzata da spazio Spadoni che si svolgerà dal 6 all'11 settembre al convento di San Cerbone.



"Nace con l'obiettivo di divulgare l'azione di Misericordia nel mondo e agisce attraverso iniziative, il coordinamento dei processi, il finanziamento delle opere e il progetto dei percorsi come il progetto di questo convegno - fanno sapere gli organizzatori che hanno illustrato gli ospiti del meeting".



Sono stati avviati più di trenta progetti nelle periferie di tutto il mondo tra cui paesi come India, Africa e parte dell'Asia. Oppure Hic Sum, ovvero Eccomi. Consiste nel mettere a contatto un'associazione con una congregazione religiosa missionaria femminile in modo da poter svolgere un periodo di formazione che oscilla tra i tre e gli otto mesi.



"In poco tempo siamo riusciti a raccogliere il contributo di più di ottanta relatori di cui dodici provenienti da nazioni diverse - spiega Spazio Spadoni -. Vi saranno oltre trenta incontri, presentazioni di libri che trattano il tema della reciprocità e si possono seguire sia online che in presenza".



Per quelli al convento di San Cerbone è gradita la prenotazione e l'ingresso è gratuito. Altrimenti vi è la possibilità di collegarsi a Zoom e seguire direttamente da casa. Al centro dell'attenzione il tema della reciprocità raccontato da vari punti di vista e con un ricco parterre di ospiti sia nazionali che internazionali. E' il caso di un relatore siriano rapito per sei mesi dall'Isis e poi liberato, tanto per citare un esempio. Per non parlare dell'economista Luigino Bruni o gli interventi del vescovo di Lucca Paolo Giulietti, del direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio, di Padre Bernardo Gianni e Jacques Mourad e di Gabriele Brunini, consigliere di presidenza della confederazione delle Misericordie.



Saràuna settimana piena di incontri fatta di momenti di confronto, formazione e scambio con uno spazio rivolt ai giovani e al mondo del servizio civile dove gli interventuti racconteranno le proprie esperienze all'estero.