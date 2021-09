Ubik: l'emozionante saluto a Luis Sepulveda

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:48

Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini ai violini, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello, ovvero il Quartetto Guadagnini, trionfatore dopo appena due anni di attività al premio "Piero Farulli" in seno al XXXIII Premio Abbiati

mercoledì, 22 settembre 2021, 09:43

Una festa in musica per celebrare il ritorno dell'Angelo Annunciante in terra lucchese. Martedì 28 settembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco la Filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro sarà infatti protagonista di un evento speciale

martedì, 21 settembre 2021, 12:55

Il quintetto, se non inventato, di certo fu perfezionato e largamente diffuso da Luigi Boccherini. Si può presentare in svariate combinazioni strumentali e il più comune è quello che riunisce due violini, una viola e due violoncelli

martedì, 21 settembre 2021, 12:48

Esiste un modo per tenere traccia di un gesto? Si può trasformare il movimento in un suono o in un'immagine che ne serbi in qualche modo la memoria? Da queste domande parte la ricerca di Martina Zena e Andrea Giomi, due giovani artisti – lei poliedrica artista visiva, lui sound...

martedì, 21 settembre 2021, 11:43

L'incontenibile estro del cantautore lucchese Joe Natta ha sfornato ancora novità della produzione musicale. Sono infatti appena usciti due nuovi album dai titoli: "Halloween is here again" e "Canzoni disincantate"

martedì, 21 settembre 2021, 11:17

Jonathan Brandani, direttore d'orchestra di Napoli milionaria di Nino Rota (in scena al Giglio il 25 e il 26 settembre alle 20.30) presenta l'opera al pubblico giovedì 23 settembre in teatro alle ore 18.30