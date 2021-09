Cultura e spettacolo



Ultima giornata di “Qui. Festival del possibile”

venerdì, 24 settembre 2021, 12:56

Laboratori, incontri ed esposizioni. Si concluderà così - sabato 25 settembre - la prima edizione di “Qui. Festival del possibile”: iniziativa che si è svolta all’interno dell’Orto Botanico di Lucca, organizzata da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A - Shared Office For the Art, e che ha offerto ai e alle partecipanti molteplici visioni del presente e del futuro.

Il primo appuntamento della giornata è per i più piccoli alle 10.30 con il laboratorio musico-filosofico - a cura di Giungla by S.O.F.A. - “La tua casa è una giungla?” tenuto da Valerio Tanteri e Stefano Manzoni, che guideranno i più piccoli in una riflessione sulla casa, la convivenza e le relazioni.

Alle 15 (all’interno della Casermette San Regolo) Petra Paoli di ODEON studio - spazio culturale che ospita un laboratorio permanente di ceramica, una ricca collezione di albi illustrati, workshop, atelier e corsi di formazione - sarà ospite di Immagina ODV in “????????????????????????????????: ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????”. L’incontro è un corso di formazione per educatori, insegnanti, genitori, curiosi, sugli albi illustrati che trattano il tema della natura. Infatti l'editoria per bambini e ragazzi negli ultimi anni ha tentato di offrire risposta all'esigenza di narrare l'emergenza ambientale cui assistiamo e ne sono nate narrazioni differenti tra loro: questa sarà una preziosa occasione di ricerca tra le pagine che ospitano alberi, ecosistemi naturali, esempi architettonici prodigiosi, esplorazioni, errori e distruzioni, ma anche consapevolezza, possibilità di intima conciliazione e gioco.

L’ultimo appuntamento che chiuderà la giornata e la manifestazione è con Giungla 2021 e con il S.O.F.A Circle “Casa: nido o vespaio” a cura di un gruppo di studenti e ricercatori in Filosofia dell’Università di Pisa:una tavola rotondain cui si cercherà di dare una definizione al concetto di “casa”. Molti sono i progetti attivi che impiegano lo spazio domestico come strumento educativo, e i testimoni di questi esperimenti di vita insieme racconteranno la loro esperienza.

Sabato sarà anche l’ultima occasione per visitare l’esposizione multimediale “Com’è bella stasera la mia giungla di vetro”, realizzata da Giungla Festival in collaborazione con la Çanakkale Biennial, che vede la partecipazione con opere inedite di artisti italiani e internazionali.

Per accedere all’esposizione e agli eventi di Giungla 2021 è necessario il Green Pass e la prenotazione tramite il sito Eventbrite https://www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659 Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/giungla.fest.

La partecipazione alla performance di Landescape è gratuita, l’accesso all’esposizione e agli altri eventi ha il costo di 3,00 € esibendo all’ingresso la prenotazione.

