Cultura e spettacolo



Via all'anno accademico dell'Istituto Jam Academy

giovedì, 23 settembre 2021, 13:57

Via all'anno accademico dell'Istituto Jam Academy, alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti. L'istituto, che raccoglie oltre 50 studenti da tutta Italia per i corsi Bachelor of Arts in Performance e Production I, II e III anno (https://www.centromusicajam.it), mercoledì 22 settembre ha dato ufficialmente il via alle attività 2021/2022 con studenti e docenti.

Tante le novità per l'anno 2021, a partire dall'inserimento dei nuovi docenti: Massimiliano Grazzini, Marco Bachi, Susanna Pellegrini, Steve Luchi e Filippo Guerrieri. Oltre alle iniziative dedicate agli stage professionali all'estero per gli allievi dei corsi, Jam Academy entra da quest'anno a far parte del progetto ERASMUS + che offre, a tutti gli studenti iscritti al III anno dei corsi Bachelor in Music Production o Music Performance, di vivere un'esperienza lavorativa all'estero all'interno di aziende che operano nel mercato dell'industria musicale.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .