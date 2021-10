Cultura e spettacolo



Al Roof di Mugnano i classici del rock e del metal in un infuocato djset con Nyva

mercoledì, 27 ottobre 2021, 10:57

Dopo il grande evento del ritorno sul palco dopo 18 mesi e la pandemia dei Goblin, che sono partiti da Lucca per il loro tour europeo in pieno svolgimento, arriva un altro grande evento musicale al Roof di Mugnano, in via Mattei, noto anche come Calcetto sul Tetto (telefono 3291984796).

A infuocare la serata, che prenderà il via alle 22,30 di venerdì 29 ottobre per concludersi verso le 1,30, sarà la notissima dj rock Nyva, che proporrà i successi rock e metal, con una selezione molto curata, ma interagirà anche con il pubblico presente calibrando la scaletta anche per assecondare richieste e gusti dei presenti.

Nelle intenzioni degli organizzatori si tratta di una gustosa anteprima musicale dei Comics, offerta a un prezzo veramente popolare ( 5 euro che diventano 8 per chi non possiede una tessera Aics, necessaria insieme al green pass per accedere alla struttura che si trova al piano terra dell'edificio) con una sorpresa veramente straordinaria che potrebbe materializzarsi durante la serata, con la partecipazione di un gruppo di amici, di valore internazionale.

Nyva , classe 1985, nata a Milano da una famiglia di artisti, tutti uniti da un unico filo rosso: la musica . Si laurea in Product Design alla NABA nel 2011 e durante il percorso di studi si rende conto che la sua vera vocazione e' la musica , ed essendo la radio la sua fedele compagna di vita decide di studiare presso Radiospeaker per prendere il diploma di primo e secondo livello per poi muovere i primi passi nelle piccole radio locali fino ad arrivare a Rock'n'Roll Radio, di cui è elemento di punta.

Content Creator di se stessa "conduce" sui suoi canali social il suo format di vita che porta il nome di DIARIO DI UNA METALLARA ????.

Dopo 8 anni di carriera come speaker radiofonica alla conduzione del Morning Show REBELHOT, il suo percorso a Rock'n'Roll Radio la porta a diventare L' Art Director della radio e in seguito , precisamente nel 2020 diventa parte dello staff di Rocker Tv come Veejay e nel 2021 Dj Selector all' Headbangers Pub. I suoi set vengono riportati sistematicamente sui social e dimostrano la grande professionalità e capacità di coinvolgere il pubblico durante le sue serate.