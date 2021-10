Cultura e spettacolo



Altre opere del pittore Lorenzo Fabietti arricchiscono "ReBirth"

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:55

In arrivo nuove opere del pittore Lorenzo Fabietti ad arricchire "ReBirth", l'esposizione in corso alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca), aperta anche questo primo fine settimana di ottobre a ingresso libero dalle 17,30 alle 21.

Fabietti, pittore che tra Milano e il Casentino, per le sue opere utilizza carta, carta riciclata, le sue stesse tele, materiali recuperati e pittura; partecipa alla collettiva tematica "Respect eARTh" che la galleria d'arte porta avanti dalla primavera 2021.

Opere riviste, ridefinite, rinate. Tempera, acrilico, collage sono le tecniche usate da Fabietti, che negli anni ha esposto in Italia e Danimarca, e che nelle sue opere ritrae figure sospese, che in alcuni casi assumono atteggiamenti pensosi ed in altri si rivolgono direttamente all'osservatore. Sono sagome che emergono da pagine stampate, accostamenti di materiali recuperati e in particolare dal riutilizzo di dipinti dello stesso autore, "scartati" e "riciclati" in questo processo. Filo conduttore una riattribuzione di significato: figure che abitano un contesto vengono ridefinite da un nuovo scenario, sottratte al campo semantico precedente, spesso provenienti dal linguaggio pubblicitario, si ricollocano, rinascono grazie all'autore che dà loro un nuovo contorno, nuova materia, un'altra prospettiva, le rende protagoniste di un nuovo racconto.

La mostra di Fabietti conclude "Respect eARTh": ultimo giorno di visita sabato 16 ottobre 2021.

Orari e giorni di apertura: la Galleria OlioSuTavola resta aperta a ingresso libero da martedì a sabato con orario 17,30-21 e gli altri giorni solo su prenotazione. Info: +390583491104, www.oliosutavola.com.