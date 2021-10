Cultura e spettacolo



Cluster incontra il compositore Pietro Rigacci

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:02

Il Cluster Music Festival propone per sabato 16 alle ore 17 (Auditorium Scuola Sinfonia) un incontro col compositore Pietro Rigacci coordinato d Renzo Cresti. Una specie di talk show televisivo che verterà principalmente sulla carriera internazionale di questo artista, proveniente da una famiglia che vanta musicisti da ben quattro generazioni, che ha dedicato la sua carriera alla composizione e al pianoforte.



Da rilevare innanzitutto che Rigacci è stato uno dei più giovane docenti di composizione dei Conservatori italiani dato che si meritò la cattedra a soli 22 anni al Conservatorio di Firenze. Poco dopo (siamo nel 1978) Rigacci vinse anche quella all’Istituto Musicale Luigi Boccherini, dove tutt’ora insegna, diplomando decine di compositori che si fanno onore nel mondo della musica. La didattica sarà quindi il primo tema sviscerato durante questo incontro, senza dimenticare la carriera pianistica internazionale iniziata subito dopo il brillante diploma con Maria Tipo e quella di compositore, con i suoi brani eseguiti in tutto il mondo nelle sale da concerto o inseriti nei palinsesti delle numerose Radio Nazionali. Un personaggio poliedrico che trasformerà il suo incontro in una vera e propria lezione, coinvolgendo il pubblico presente in un costruttivo dialogo come spesso è accaduto durante i suoi dibattiti. Con questo pomeriggio musicale si chiude il Festival autunnale organizzato dalla Cluster per valorizzare al meglio la musica dei nostri giorni.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti secondo le normative anti Covid.