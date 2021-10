Cultura e spettacolo



Cluster Music Festival: i prossimi appuntamenti

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:50

I prossimi appuntamenti del Cluster Music Festival comprendono una kermesse di presentazioni cd e libri e un concerto della nota pianista Ilaria Baldaccini. Tutto in sintonia con gli scopi della Cluster che organizza questa attività mirata alla valorizzazione della musica del presente attraverso nuove composizioni (in prevalenza di soci Cluster), nuovi libri e nuove incisioni discografiche.

Sabato 9 al Caffè Letterario LuccaLibri sarà presentato da Renzo Cresti, alle ore 17, un libro appena uscito di Nicola Cisternino su uno dei grandi compositori del Novecento,Luigi Nono. A seguire un volume del socio Cluster Stefano Teani “L'epoca dell'essere”, una riflessione sul fare musica oggi. Per quanto riguarda i cd saranno presentati dai loro stessi autori “Acid Ambient Zone” di Gianmarco Caselli (altro socio Cluster), “Five around the Sax”di Alessandro Magini, 5 album dedicati a Mario Cesa editi dalla EMA Vinci Records e“Notturni”di Ilaria Baldaccini. La stessa Baldaccini sarà protagonista del concerto di domenica 10 alle ore 17 nell'auditorium della Scuola Sinfonia, con un programma incentrato sui compositori fiorentini o che a Firenze hanno lavorato, quali il caposcuola Roberto Lupi, Giancarlo Cardini, Gaetano Giani Luporini (presidente onorario di Cluster) e Sylvano Bussotti, recentemente scomparso e ricordato sabato scorso nel primo evento del Cluster Music Festival. Ingresso libero fino ad esaurimento posti secondo le normative anti Covid.