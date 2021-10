Cultura e spettacolo



Dante e Francesco protagonisti in San Romano

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:58

Nei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Dante e San Francesco, due giganti del medioevo italiano, saranno al centro dell'incontro con il professor Franco Cardini, organizzato dal Comune di Lucca e in programma martedì prossimo (12 ottobre) nell'auditorium di San Romano.

Cardini, docente di Storia Medievale all'università di Firenze, presenterà in un colloquio con lo storico Alessandro Bedini, due suoi volumi: il primo, "L'avventura di un povero cavaliere del Cristo", indaga la figura di San Francesco dall'adolescenza alla chiamata, fino alla piena maturità religiosa; il secondo, "Dantesca", raccoglie invece dodici saggi scritti dall'autore su altrettanti 'temi danteschi'. Come è stato scritto nella presentazione di questo volume, edito proprio quest'anno in memoria del Padre della lingua italiana: "Il molto di Dante che c'è in lui, Cardini ha cercato di trasferirlo in una dozzina di saggi "minori", quasi tutti d'occasione: sulla peregrinatio spiritualis, su Montaperti e Campaldino, sulla magia, sulla crociata, su Ulisse, sui "Fedeli d'Amore" e su qualche altro tema dantesco. Piccoli scritti, sull'importanza dei quali grazie a Dio non sta a lui il pronunziarsi: ma che gli sono molto cari".

L'incontro-colloquio con Franco Cardini martedì prossimo sarà introdotto dall'assessore alla cultura Stefano Ragghianti. L'appuntamento inizierà alle 18.00. Sarà possibile partecipare senza prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili: necessario il green pass.