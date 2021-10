Cultura e spettacolo



Enrico Pea e Lucca: l'associazione culturale lucchese "Amici di Enrico Pea" lo celebra a 140 anni dalla nascita

sabato, 23 ottobre 2021, 10:35

Lucca e Pea: un lungo rapporto fatto di scrittura, incontro, cultura, caffè. La Lucca di Enrico Pea è stata tutte queste cose, oltre che scenario della grande amicizia con Giacomo Puccini. Dell'eredità dello scrittore di Seravezza, che a Lucca ha vissuto dopo il 1944 dalla figlia Pia, in via Elisa, si occupa l'associazione culturale "Amici di Enrico Pea", nata nel 2020.

Lucca e Pea: che genere di rapporto? "Dopo che si fu trasferito in città – spiega Giovanna Bellora, presidente dell'associazione e pronipote dello scrittore autodidatta che ha avuto molti ed importanti estimatori ed oggi rischia un immeritato oblio -, Pea iniziò a frequentare il caffè Caselli, luogo di incontro di intellettuali e artisti. Il Caselli divenne per Pea il nuovo caffè dove scrivere, così come aveva fatto prima a Viareggio al Caffè Margherita. Ancora oggi sulla lapide commemorativa del caffe-drogheria del mecenate Caselli si può leggere il nome di Pea insieme a quello di Pascoli, Giacosa, Catalani, Puccini, Viani. Su Lucca, sui suoi monumenti, sulla sua storia e su molti personaggi lucchesi, Pea ha, poi, scritto negli anni Cinquanta bellissimi articoli in terza pagina di giornali importanti come il Corriere d'Informazione, Rassegna Lucchese e Corriere della Sera".

In omaggio ai natali di Pea, in occasione dei 140 anni esatti dalla nascita, l'associazione organizza il primo evento pubblico venerdì 29 ottobre 2021 alle 16 nelle Scuderie Granducali di Seravezza con interventi di: Giovanna Bellora, pronipote del poeta, che presenta l'associazione; Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto Vieusseux, oltre che ideatrice della" Libreria sopra la Penna a Lucignana", che legge alcune poesie da "Fole"; Lidia Cerri che interviene su "Pea impresario di teatro"; Luca Padalino che parla de "La Trilogia di Moscardino tra reticenza e dissimulazione"; Enrico Baldi che legge "La ballata della coperta versiliese", "Mi riprometto di non arricchire" e un brano tratto da "Il Volto Santo"; Andrea Palla che interviene su "Memorie Egiziane".

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Seravezza, della Fondazione Terre Medicee, della Fondazione Cresci di Lucca, delle biblioteche comunali di Seravezza, e il sostegno e il patrocinio della Fondazione Ricci ETS di Barga.

All'evento del 29 ottobre è possibile accedere solo con Green Pass.

Per informazioni: associazioneamicidienricopea@gmail.com