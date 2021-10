Eugenio Giani in visita alla mostra della Fondazione Crl

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 28 ottobre 2021, 11:22

In un coro o in un'orchestra la bellezza è frutto dell'ascolto e nasce dalla ricerca di un'armonia tra le voci e gli strumenti. Anche la comunità di un territorio può essere pensata come un coro o un'orchestra e la sfida del benessere collettivo consiste nel trovare un modo per armonizzare...

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:54

Riparte la stagione di mostre a Punto65 Cocept Art Room, con la personale del giovane artista lucchese Mauro Moriconi “giroTondi”. In mostra i tondi, la serie di scatti su cui si è concentrato, negli ultimi due anni, il lavoro dell’artista, opere che ruotano attorno al cruciale concetto di immagine e...

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:40

Nuovo appuntamento con il Circolo del Cinema di Lucca. Giovedì 28 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:39

A Reggio Calabria nuova conversazione sul Sommo Poeta. Parteciperà la ricercatrice lucchese Elena Pierotti, che relazionerà su "Dante a Fosdinovo: Amicizie, amori, parentele"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:17

Prima edizione del Lucca Book Festival, realizzato da “Al Caffè di Daniela” in collaborazione con il comune di Lucca e che si svolgerà dall’11 al 14 novembre prossimi alla Casa delle Memoria e della Pace, presso il castello sopra porta San Donato

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:01

Per gli abbonati alla stagione di prosa 2019-2020, conferme abbonamenti dal 3 al 26 novembre. I nuovi abbonamenti saranno messi in vendita dal 27 novembre al 4 dicembre. Dal 7 dicembre la vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli