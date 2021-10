Cultura e spettacolo



“GiroTondi”: mostra del giovane artista lucchese Mauro Moriconi

giovedì, 28 ottobre 2021, 10:54

Riparte la stagione di mostre a Punto65 Cocept Art Room, con la personale del giovane artista lucchese Mauro Moriconi “giroTondi”. In mostra i tondi, la serie di scatti su cui si è concentrato, negli ultimi due anni, il lavoro dell’artista, opere che ruotano attorno al cruciale concetto di immagine e della sua rappresentabilità. Sebbene in questa nuova antologia di scatti il medium fotografico rappresenti in parte un elemento di continuità con le precedenti serie di opere, stavolta la sperimentazione si spinge oltre giungendo a modificare il supporto prima dello scatto, che di fatto non avviene.



Dalle lucide superfici, quasi riflettenti, emergono paesaggi onirici non antropizzati, agglomerati di cromie che rimandano a fantasiose geografie di memoria ghirriana e a straordinari mondi interiori. La visione di tali scorci mette in crisi la percezione, sia dell’occhio umano che della macchina fotografica, confonde il senso di realtà e d’illusione, e stimolando l’osservatore a considerare nuove prospettive. Le macchie impressionistiche, frutto di un meticoloso lavoro che coniuga abilità manuale e casualità, affiorano come da un oblò e testimoniano un ritorno all’originario percorso formativo dell’artista nell’ambito della pittura e ad essa si ispira anche per la circolarità del formato, con l’evidente richiamo ad altri celebri Tondi, quali il rinascimentale Tondo Doni. Da Michelangelo a Ingrès, passando per Raffaello e Caravaggio la forma circolare vanta in ambito artistico un passato glorioso e un altrettanto significativo valore simbolico. Emblema della perfezione, della totalità e del perenne rinnovamento come la ruota del fiammeggiante disco solare, il Tondo di Moriconi racchiude immagini al di là del tempo e dello spazio.



Mauro Moriconi nasce a Lucca nel 1980. Dopo aver concluso gli studi al liceo artistico di Lucca, si trasferisce a Firenze dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Dal 2003 al 2004 vive e lavora a Lisbona, dove continua gli studi accademici e organizza la sua prima mostra personale. Tornato nel 2004 a Firenze, conduce uno studio approfondito sull'opera dell’artista Mimmo Rotella. Nel 2007 Moriconi crea la sua prima lastra fotografica incisa su alluminio: questa tecnica innovativa segna per l'artista uno svolta espressiva e diventa la chiave del successo che lo porta a collaborare con la Galleria Catm Ny di New York e Soho Gallery di Beverly Hills negli USA. E’ presente in fiere Nazionali e internazionali. Nel rispetto delle norme vigenti la mostra sarà visitabile con la presentazione del green pass.



Girotondi 28 ottobre - 31 dicembre 2021 Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 - 13.00 - 14.00 - 18.30 Ingresso gratuito su appuntamento 011 536 4802 - 339-4069350