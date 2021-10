Cultura e spettacolo



Gli studenti vincitori del premio Mario Tobino 2020/2021

martedì, 5 ottobre 2021, 13:19

Sabato a Villa Bottini, nell'ambito del festival LuccAutori, diretto da Demetrio Brandi, la Fondazione Mario Tobino ha premiato i vincitori del Premio Mario Tobino - XV edizione.



Sono stati premiati gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della provincia di Lucca. I premi sono stati assegnati dalla commissione formata da Isabella Tobino, Elda Carlotti, Divier Nelli, Riccardo Roni e Marco Vanelli.



Questi i vincitori del Premio MARIO TOBINO per le scuole XV edizione:



Scuole Primarie - tema: TOBINO E L'AMICIZIA PREMIO MARIO TOBINO

Classe 4A - Scuola Tenuta Borbone di Viareggio – Prof.ssa Massimo Raffaella e Prof.ssa Guajana Bianca Maria

Motivazione: Per l'eccellente lavoro di ricerca e confronto su due testi di Tobino rielaborati graficamente con fantasia e creatività



---------------

Istituti di Istruzione Secondaria di I grado della provincia di Lucca - tema: TOBINO E L'AMICIZIA

1° PREMIO Classe 2C – Scuola "L. Nottolini" di Lammari Prof.ssa Anna Lisa Del Carlo

"Amiciziaè e Il barattolo rosso" (Il barattolo rosso è un MANGA, pertanto va letto partendo dall'ultima pagina fino a risalire a metà libro dove incontra la fine della prima parte del lavoro, intitolata Amiciziaè.

Motivazione: Per la capacità di inserire una seria lettura di Tobino in un nuovo linguaggio espressivo (il manga) vicino alla sensibilità giovanile.



--------------------



2° PREMIO Classi 2° e 3° - Scuola "G. Puccini" di Piano di Conca. Prof.ssa Giovanna Lanza, Prof. Marco Cigolotti, Prof.ssa Elettra Bemi e Prof.ssa Maria Elide Sergi.

Motivazione: Per la straordinaria raffinatezza grafica dimostrata nella rievocazione di luoghi e figure dell'universo affettivo e geografico di Tobino.